Crece la lista de actores de Hollywood con Covid-19 positivo

El actor noruego Kristofer Hivju, que interpretó a Tormund “Matagigantes” en la serie de HBO “Game of Thrones” confirmó que resultó positivo en el test por coronavirus y pidió desde sus redes a los ciudadanos que “sean extremadamente cuidadosos” para evitar su propagación.

Y a esa confirmación se le sumó la de su colega, Idris Elba el protagonista de “Luther” y “The Wire”; y la de Rachel Matthews, la actriz que le puso la voz a Honeymaren, en el filme de Disney “Frozen 2”.

“Di positivo tras hacerme la prueba del Covid-19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, posteó Elba.

Por su parte, en un mensaje en su cuenta de Instagram, Hivju, el actor de “Game of Thrones” explicó que tanto él como su familia se mantendrán aislados “el tiempo que sea necesario” y confirmó que todos tienen buena salud y, en su caso, únicamente presenta síntomas leves de resfrío, informó agencia de noticias DPA.

“Hay personas con mayor riesgo para los que este virus puede ser un diagnóstico devastador, así que les pido a todos que sean extremadamente cuidadosos”, señaló Hivju y recordó la importancia de lavarse las manos, mantener la distancias y respetar el aislamiento para evitar que el virus se propague.

“Juntos podemos luchar contra este virus y evitar una crisis en nuestros hospitales. Por favor, cuídense unos a otros, mantengan su distancia, ¡y manténganse sanos!”, pidió el actor noruego.

Esa misma tónica usó Idris Elba, que si bien admitió no tener pánico, llamó a reforzar cuidados.

“Gente -convocó-, quédense en casa y sean prácticos. Os mantendré informados sobre cómo estoy. Sin pánico”, escribió el actor en en sus redes sociales en una publicación que acompañó con un vídeo junto a su esposa en el que explica que se encuentra en cuarentena desde el viernes pasado.

Elba hace un llamamiento a estar “alerta” para no propagar un virus que se puede transmitir sin mostrar síntomas. “Ahora es el momento de estar vigilantes, lavarse las manos y mantener las distancias”, aconseja el actor, según la agencia DPA.

Una de las voces de Frozen, contagiada

La actriz Rachel Matthews, conocida por ser la voz de Honeymaren en el filme de Disney “Frozen 2”, dio positivo en la prueba de coronavirus, informó a través de su cuenta de Instagram.

“Hola chicos, di positivo por Covid-19 y estoy en cuarentena desde la semana pasada”, escribió la joven de 26 años, según recogió agencia ANSA.

“No estoy segura de cuál es el siguiente paso -agregó- pero obviamente permaneceré en cuarentena hasta que se me indique lo contrario”.l