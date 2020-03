FÚNEBRES | 18 de marzo de 2020

17/03/2020 - 23:01 Funebres

- María Ester Gómez

- Nora Mabel Galván

- Julio Nicolás Brandán

- Mirta Beatriz Trejo

- Juan Roberto Castillo

- Francisco Ricardo Salatino

- Mercedes de Jesús Roldán de Paz

- Iván Gonzalo González (Dpto. Giménez)

- Rosa Nilda Mujica

- Francisco Alfredo Guzmán

BRANDÁN, JULIO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Su esposa Rosa Brizuela, sus hijos Javier, Jorge, Fabián, hijos políticos, nietos, hermanos y demas familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

CASTILLO, JUAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Su esposa Mirta, hijos Karina, Leandro, hnos. Gustavo, Robin, Víctor, Teté amigos de la infancia Luis, Tico, Helena y demás deudos participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

GALVÁN, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Sus hijos Maxi, Rodrigo, Leo, su madre Lidia Corbalán y hermanos. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio de los Núñez .SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

GÓMEZ, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Su esposo Ricardo Ovejero, sus hijos Exequiel, Pedro, hijos políticos Sabrina, Viviana, sus hermanos Juan, Dora y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. Tel. 4219787.

GUZMÁN, FRANCISCO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Su hermano Gustavo, sobrinos Mauro, Damián y Valeria y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados 15 hs cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

MITRE DE SAAVEDRA, GRISELDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Sus hijos Roberto, Marisel y Deysi, hijos pol. Ariel Trejo y Sandra Dominguez, sus nietos Aldana, Luana, Candela, Martina; Noel e Ian y su bisnieto Lorenzo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MITRE DE SAAVEDRA, GRISELDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Integrantes de inmobiliaria Salto; Carlos Reyna, Esteban Cáceres, CP. Mirtha Salto y Elina Salto, participan su fallecimiento y oran en su memoria.

MUJICA, NILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Sus hijos Judith, Carlos, sus sobrinos Estela, Carlos, su amiga Yacky y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

PALAU, DANIEL LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/20|. Poli Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Pancho y a Silvia y a toda su familia en este doloroso momento.

PEREYRA, DARDO RAMIRO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/20|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Por siempre, estarás en nuestros corazones, sus hermanos en la fe del grupo "Servidores de Jesús Agape", participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus padres Pedro y Eugenia, a sus hermanos Rita, Pedro, Fiama y Tobías. Elevan oraicones en su memoria.

ROLDÁN VDA. DE PAZ, MERCEDES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/20|. Sus hijos Graciela, Hugo, Silvia, José, Daniel, Juan Carlos, Miguel Ángel Paz, h. políticos Juan, Viviana nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219887.

SALATINO, FRANCISCO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Su esposa Graciela Battán, sus hijos Ricardo, Alejandra, Carlos, Daniel, Esteban y Romina, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 16/3/20|. Sus hijas Johana y Judith, hijos pol. José, Christofer, nietos Daniel y Victoria, madre, hermanos, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron sepultados cementerio de Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

TREJO, MIRTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 16/3/20|. Personal docente, administrativo y de maestranza del Jardín Municipal N° 3 Rosario V. Peñaloza, acompañan en este doloroso momento a su directora Lic. Celia Cajal y familia. Elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, MANUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Dr. Manuel Horacio Elías participa con pesar su fallecimiento.

CAMACHO, MANUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Dres. Manuel Horacio Elías, Rodrigo Gallardo, Agustín Sayah Correa, Patricia Omill y Claudia Muratore participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Vero y Dani con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMACHO, MANUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Glady Elean de Salomón y flia., Mirta Mabel Elean, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Daniel y Verónica en este dificil momento. Ruegan plegaria en su memoria.

CAMACHO, MANUEL ORLANDO

CAMACHO, MANUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. El Club de Leones de La Banda "Dr. Jorge W. Ábalos", participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestro socio Daniel Camacho. Elevamos oraciones.

NAZAR, RENÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Sgo. del Estero (S.M.A.U.N.S.E) participa el fallecimiento del padre de la Dra. Claudia Nazar y acompaña en este difícil momento a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

NAZAR, RENÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Amalia Elena Filippa de Guber y Esmeralda Filippa participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Claudia y demás familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, RENÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Jimena Coria Vignolo y Maru Ibarra, amigas y compañeras de trabajo de su hija Claudia, participan su fallecimiento y la acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZAR, RENÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. Inés Mercedes Ávila y flia; Julia Morante participan su fallecimiento y acompañan a Claudia y familia con afecto en este momento de dolor. Elevan oraciones por su descanso eterno.

NAZAR, RENÉ JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/20|. El Cr. Héctor Hauteberque participa el fallecimiento del padre de la Dra. Claudia Nazar y acompaña en este difícil momento a su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, IVÁN GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/20|. Sus padres Jorge y Lucrecia, hnos. Martín, Gabriel, Fernanda, abuelos Bautista, Susana, Ciriaco, Máxima, tios y primos y demás fliares. partic. su fallec. sus restos serán hhumados en el cementerio local a las 11 hs. casa duelo El Bobadal, Dpto Jimenez. Servicio Sol Nacimiento ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

CABALLERO, ALBERTO FABIÁN (Cabito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/15|. Hijo mío: el tiempo sigue pasando. Se cumplieron cinco años desde que emprendiste este viaje del que no hay retorno. Por dentro esa sensación tan bonita de que todavía me acompañas, aunque la vida ya te haya llevado. Que difícil es recordarte sin que mis ojos se llenan de lágrimas, sin que mi corazón se sienta oprimido es que dejaste tanto bellos recuerdos en mi. Cierro los ojos y mi mente me lleva a las hermosas vivencias que tuvimos en familia. Querido hijo, tu esencia queda y tu vos se escucha; estas y estarás siempre en nuestros corazones. Tus padres Catalina Cazafuz y Alberto Caballero, tus hermanos: Susana, Margarita, Andrés, Silvia, Miguel, Cristian, Romina y Ariel Caballero y tus sobrinos José, Jonathan y Bianca Caballero te recuerdan con inmenso amor.