Coronavirus y nutrición: ¿qué comer durante la cuarentena?

18/03/2020 - 00:05 Opinión

Por Lic. María Celeste Mazzucco Ortiz

Nutricionista

Frente a una nueva pandemia: el coronavirus, se debe informar y crear conciencia en la población sobre la prevención de dicha enfermedad llevando a cabo las medidas de higiene promocionadas por varios medios en los últimos días (principalmente el lavado de manos con agua y jabón, y de no ser posible, el uso del alcohol en gel) y una adecuada alimentación para reforzar el sistema inmune (la defensa natural de nuestro cuerpo contra las infecciones) ante la emergencia social que se vive por dicha enfermedad y próximos a iniciar el invierno en nuestro país.

La Alimentación que mejora el sistema inmunológico está compuesta por nutrientes antioxidantes, como selenio, zinc, carotenoides, omega 3 y Vitamina C, esta ultima presente principalmente en las frutas y verduras. Se debe hacer hincapié en realizar una Alimentación Saludable para toda la familia, elaborada en la propia casa, que incluya frutas y verduras, lácteos, huevo, carnes magras, cereales integrales y legumbres.

Estos últimos días hemos observado largas colas en los supermercados y estantes vacios en algunos de ellos, lo cual genera en las personas preocupación y cierto temor de que haya un desabastecimiento de alimentos de primera necesidad durante la cuarentena por el coronavirus. Ante esta situación, debemos actuar con calma y hacer “compras inteligentes” para tener en la heladera y alacena lo que realmente nos alimenta y refuerza nuestras defensas.

Se recomienda comprar, del grupo de los alimentos perecederos, las frutas y verduras (ricas en micronutrientes como carotenoides y Vitamina C) que resisten bien al paso del tiempo, como zanahoria, papa, coliflor, brócoli, cebolla, naranja, limón, pomelo, mandarina, manzana verde, además de los vegetales congelados y el jugo de arándanos embotellado. En relación a los “productos secos o no perecederos”, elegir pasta integral, arroz integral, polenta (elaborarla con leche descremada en polvo), galletas de arroz, galletas light, lentejas y soja secas (tienen menos sodio que los enlatados), sopas/caldos (Light o bajos en sodio), avena, infusiones como malta y te verde (contienen antioxidantes), frutas secas (como nueces y almendras), maíz (para hacer pochoclo sin sal ni caramelo), polvos para elaborar gelatina y flan light con leche descremada. No deben faltar los alimentos proteicos: lácteos, en esta situación se recomienda la leche larga vida y en polvo (descremada o entera y/o deslactosada) para distintas preparaciones por que tienen una fecha de caducidad a largo plazo, claras de huevo en polvo o huevo fresco (pueden almacenarse varios días fuera o dentro de la heladera), merluza congelada, pescado enlatado al natural (atún, merluza, caballa, jurel, bonito, etc) que es el producto estrella porque ocupa poco espacio, no requiere refrigeración, tiene un fecha de caducidad lejana y un buen aporte proteico.

Como el ejercicio físico disminuye al estar más tiempo en la casa, es muy importar no consumir “calorías liquidas” (gaseosas comunes, jugos artificiales, bebidas energizantes ni bebidas alcohólicas) ni “calorías vacías”, lo cual puede incrementar el peso y/o la grasa corporal, desplazando el consumo de alimentos nutritivos para reforzar el sistema inmune lógico. Se indica no tomar bebidas alcohólicas, gaseosas ni jugos artificiales, así como evitar los alimentos ricos en grasas, sal o azúcar, como embutidos, fiambres, frituras, aderezos, snaks, panificados, golosinas, productos congelados rebozados y comidas fuera de la casa.

Por el momento no se recomienda asistir a gimnasios, academias ni clubes, pero se se debe hacer ejercicio físico en la propia casa, 4 días por semana, mínimo 30 minutos por dia.

Realizar 30 minutos de ejercicio físico diariamente, junto con una alimentación saludable, una adecuada hidratación y un buen descanso (mínimo 7horas por día) es la mejor protección para el Sistema Inmune. l