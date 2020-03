Kevin Durant y tres compañeros se contagiaron de coronavirus en la NBA

18/03/2020 - 00:29 Deportivo

El manager de Kevin Durant, Rich Kleiman, aseguró hoy que "no es demasiado realista" la vuelta del basquetbolista, que esta noche confirmó haberse contagiado el coronavirus, a pesar de la postergación de la NBA estadounidense por esta pandemia.

"Desde mi punto de vista no es algo demasiado realista y ni siquiera hemos tratado el tema. Parecía claro para todos que Durant no iba a jugar esta temporada antes de que sucediese todo esto y ahora, tal como están las cosas, es difícil predecir nada que no sea el día a día", afirmó el empresario.

"Creo que Kevin está buscando el espacio que necesita para seguir con su rehabilitación, pero con estas nuevas reglas es difícil", aseguró Kleiman.

Durant se encuentra en pleno proceso de recuperación de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió durante las pasadas finales de la NBA entre los Warriors y los Raptors, y ahora se le sumó el contagio de coronavirus.