Gustavo Coleoni: “Yo sé que voy a volver a Central”

Después de tres años y muchos logros importantes, el ciclo de Gustavo Coleoni como entrenador de Central Córdoba llegó a su fin. Pero lo que no se acabará nunca es el cariño de la gente, por eso el ahora ex entrenador le confesó a EL LIBERAL que va a volver.

“Hay una relación con la gente que se ha hecho muy fuerte. Y yo sé que voy a volver, ya sea de hincha, de tesorero, de utilero o de técnico. Yo sé que voy a volver a Central porque lo siento así. Es una afirmación, lo siento en el corazón a esto”, aseguró el cordobés.

“Aprovecho para agradecer a todo mi cuerpo técnico, utilería, cuerpo médico que han bancado y sumado para que yo haya podido sostenerme. A la dirigencia, a los jugadores, a los héroes de los dos ascensos, no me olvido nunca quiénes fueron los jugadores que me pusieron en Primera. Y a estos jugadores que me han dado todo hasta ahora y ojalá pueda sostenerlo. Pero no me olvido de los héroes de Junín que son los que me pusieron a mí en Primera División”, agregó en tono nostálgico.

Gustavo Iván Coleoni llegó a Central Córdoba en enero del 2017. El equipo que había armado Marcelo Fuentes para ser protagonista en la B Nacional tenía serios problemas con el promedio del descenso. Y a pesar de sumar muchos puntos, el “Sapo” no pudo evitar bajar al Federal A.

“Me quedo porque quiero revancha”, fue lo primero que dijo Coleoni. Y vaya si la tuvo. Ascendió a la B Nacional y luego a Superliga, en dos temporadas consecutivas. El año pasado fue subcampeón de la Copa Argentina y estuvo a tres minutos de jugar la Copa Libertadores de América. Todo eso le valió para ser el mejor técnico de la historia del “Ferro”.

“Este club hizo que me eligieran entre los 100 mejores entrenadores del mundo, soy el mejor entrenador de la historia de este club, este club me hizo jugar una final contra River y ganamos el segundo puesto, en este club ascendí dos veces seguidas, este club me hizo comprobar que los sueños se hacen realidad”, dijo emocionado.

Su salida

A la hora de referirse a su desvinculación de Central, Coleoni sostuvo que “fue consensuada entre las dos partes”. Y profundizó en los detalles: “Me llamó Pepe (Alfano, el presidente) porque había una reunión en el club. Conversamos y tomamos la decisión de dar un paso al costado. Yo no voy a perjudicar al club, es lo que menos quiero, con Pepe tengo una relación impresionante, me parece uno de los mejores dirigentes que me ha tocado y no me voy a poner a discutir con él”.

Coleoni también lamentó que todo se haya desencadenado de esta manera justo cuando observó una reacción del equipo, a pesar de la derrota ante Newell’s. Por eso cree que, cualquiera sea el técnico que lo suceda, Central va a mantener la categoría.

“Yo vi que el equipo dio muestras de rebeldía, me mostró la cara de que quiere, porque veníamos jugando mal y trabajamos mucho en la semana para revertir la situación y merecimos ganarlo al partido. El equipo me demostró que quiere seguir y pelear. El equipo dio muestras de que son hombres, que quieren salir así que el técnico que venga seguramente no le va a costar mucho porque el grupo está fuerte, recuperó el ADN, recuperó la identidad. Este grupo de muchachos es así, nos han regalado muchas satisfacciones, ahora están en un mal momento y por suerte lo pudimos recuperar con Newell’s”, explicó.

“Son cosas del fútbol, yo entiendo todo. Creemos que lo mejor para el club es esto y no voy a ir en contra de la institución y menos en contra de esta dirigencia con la que tengo una relación impresionante. No les voy a poner palos en la rueda”, dijo dejando en claro que se va de la mejor manera y para cerrar el tema.

Coleoni contó también cómo fue su despedida del plantel. “Ya hablé con los muchachos, mirándolos a la cara, agradeciéndoles y deseándoles suerte para lo que viene”, declaró.

Al margen de lo deportivo, el “Sapo” se va muy satisfecho por todo lo que se consiguió en materia de infraestructura para el club.

“Irme del club ahora y ver la sala de prensa, los vestuarios, la cancha, las tribunas, el predio del Iosep y tantas otras cosas, me llenan de orgullo. Me siento parte de una porción de este cambio terrible que ha tenido este club. Acá es donde se me cumplieron los sueños a mí y a la gente porque ni el hincha de Central más remoto se iba a imaginar que en tan poco tiempo iba a llegar a un club y ver las luces y todo lo que significa el crecimiento tan grande del club en 14 meses, más allá de lo deportivo. Me siento muy identificado y orgulloso de todo lo que logramos como cuerpo técnico en el club”, concluyó.

En las redes sociales

Gustavo Coleoni también aprovechó la jornada de ayer para grabar un video de despedida y subirlo a su canal de You Tube. Tras firmar su desvinculación del club, y antes de pasar a saludar a los jugadores, el “Sapo” subió a sus redes sociales un emotivo video. “En este club viví las emociones más grandes que puede tener un entrenador. Descendimos, y cuando pensaban que no tenía remedio, nos quedamos y ascendimos a la B Nacional, de allí a la Superliga y nos quedamos con una medalla de plata en la Copa Argentina”, dijo el DT.

El comunicado oficial de Central Córdoba, tras la salida del “Sapo”

Tras la desvinculación de Coleoni, el club emitió un comunicado que reza lo siguiente:

“El C. A. Central Córdoba informa que el director técnico de la primera división Gustavo Coleoni y su cuerpo técnico pusieron a disposición sus dimisiones a los cargos y las mismas fueron aceptadas por la Comisión Directiva. En un marco de cordialidad y respeto se produce este proceso en donde el club agradece la función cumplida por el técnico que consiguió dos ascensos y llevó al club a una final de un torneo nacional por primera vez en la historia del fútbol santiagueño. El mismo fue uno de los artífices del crecimiento institucional sugiriendo las mejoras edilicias del estadio como gimnasio, sala de kinesiología, vestuarios y mejoras en el predio del Iosep.

Los verdaderos hinchas y dirigentes le deberemos nuestro agradecimiento eterno”.

Una emotiva despedida para el técnico que hizo historia en el “Ferro”

Ayer no fue un día más para Gustavo Coleoni. El hoy ex técnico de Central Córdoba se despidió del plantel en el estadio Alfredo Terrera y lo hizo con mucha emoción.

“El ‘Sapito’ saludó a todos y les deseó suerte de cara al futuro. También dijo que iba a estar pendiente de Central Córdoba en lo que le resta de la Copa de la Superliga y se mostró muy emocionado. Parecía que tenía ganas de llorar”, dijo una fuente que observó los últimos movimientos de Coleoni en el estadio del barrio Oeste.

Así se terminó el ciclo del cordobés en Central Córdoba que lo recordará siempre como el hombre que lo llevó a lo más alto del fútbol argentino y el que le dio a los hinchas una de las mayores alegrías en su centenaria historia.l