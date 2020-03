“Gaby” Deck ingresa al sexto día de cuarentena

18/03/2020 - 02:28 Deportivo

Gabriel Deck entró en cuarentena el pasado jueves 12 del corriente, tras confirmarse que uno de sus compañeros, Trey Thompkins, había dado positivo de coronavirus.

El santiagueño ingresó hoy en el sexto día y al no haberse expresado en las redes sociales, EL LIBERAL indagó en su entorno acerca de su estado de salud, a los efectos de llevar tranquilidad a la afición santiagueña.

Nora Luna, su madre, confirmó desde Colonia Dora que su hijo se encuentra bien de salud.

“Está en cuarentena. Pero está bien, gracias a Dios. Cada vez que puede se comunica conmigo”, comentó en una entrevista telefónica.

“Como toda mamá siempre me preocupo. Pero dentro de todo estoy bien. Yo sé que él está bien y está haciendo todas las cosas que le dicen”, agregó.

Nora también reveló que sus vecinos también se interesan por el estado de salud del actual ala pívot de Real Madrid. “Sí, llaman por teléfono, mandan mensajitos, siempre preguntan. A todos les digo que gracias a Dios está bien”, comentó.

Su madre recordó que el hecho de no haber jugado unos partidos por estar lesionado le permitió no contagiarse de la enfermedad.

Bendición

El dato es clave. “Tortuga“ se perdió el partido ante Olimpia Milano de Italia y Asvel de Francia, por Euroliga, y frente a Zaragoza, por Liga Endesa, y estaba por volver frente a Estrella Roja de Belgrado, pero la competición se suspendió.

Por su parte, las declaraciones de su padre, Carlos Deck, fueron coincidentes. “Está en perfectas condiciones, cumpliendo la cuarentena. Está extrañando un poco el pago”, comentó.

Otra de las personas que mantiene una relación fluida con “Gaby” es la Prof. Paola Aguilar, que fue la primera en impulsarlo a jugar al básquet.

“Está súper tranquilo, súper bien. No se mueve para nada de su departamento, está abastecido. Lleva casi una semana de cuarentena y ahora le han avisado que se va a estirar por dos semanas más y que no saben hasta cuándo porque no tienen fecha”, comentó.

Consultada acerca de cómo ocupa el tiempo libre su ex alumno, respondió: “Él es muy tranqui, escucha cumbia, ve Netflix. Está solo, no se visitan, nada, está totalmente aislado, sólo tiene a Oslo, su perro”.

La Prof. Paola Aguilar reveló además que Gabriel le mandó un video desde la ventana de su departamento. “Por aquí pasan 300 autos por minuto”, me dijo para que tomara dimensión de la situación que atraviesa Madrid frente a la amenaza del coronavirus. “No había un alma”, comentó sorprendida.

“Y dice que ahora, en los supermercados no hay mercadería. No obstante, está bien. Él está abastecido y tienen prohibido salir”, agregó.

Mientras Gabriel y sus compañeros siguen en cuarentena, el club subió a sus redes sociales varios videos, bajo el hashtag #YoMeQuedoEnCasa, y con una consigna: “Este partido lo jugamos entre todos”. l