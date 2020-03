Alfaro aseguró que Tevez lo “desilusionó”

18/03/2020 - 15:31 Mundo Boca

El entrenador Gustavo Alfaro aseguró que el delantero Carlos Tevez lo "desilusionó" debido a que fue el futbolista que más respetó en su estadía como técnico de Boca y contó que, si bien le dijo que era "el último ídolo en actividad" le aclaró que "no le podía garantizar la titularidad".

El jugador había dicho en diciembre pasado "Alfaro me faltó el respeto al no ponerme ante River" y Alfaro salió a responderle: "Me desilusionó, porque fue el jugador al que más respeté".

"Le dije que era el último ídolo en actividad y que en este tiempo de reconstrucción era muy importante, pero que no le podía garantizar la titularidad", manifestó.

"Él sabía que iba a ser suplente. Tengo los videos del entrenamiento previo y se ven los equipos. Para mí, faltar el respeto es otra cosa. Es hacer pública una charla que tuvimos en confianza", aseguro Alfaro al ser consultado acerca del enojo de Tevez por su ausencia en el Superclásico.

Luego comentó cómo fue la despedida con el futbolista: "Nos dimos un abrazo y le agradecí por todo lo que había hecho a lo largo del año. Lo único que le pedí fue que sea feliz y tuviera una buena vida. Me dijo ´tranquilo mister, vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos´".

Alfaro se fue de Boca en diciembre pasado ya que el cambio de dirigencia en el club marcó el final de su ciclo y dirigió la mayoría de las fechas al Boca que terminó siendo campeón con Miguel Ángel Russo en el banco, pero dijo que no corresponde que le den "una medalla".

"Creo que no corresponde que me den una medalla. Que hayas ayudado o atribuido en un determinado momento no quiere decir que lo hayas terminado de conseguir. Ya con el reconocimiento que tuve de parte de Miguel, Tevez y otros jugadores, la conquista ya la tengo. No tengo necesidad de ninguna medalla", expresó.