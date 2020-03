Se suspenden las misas y se cierran las iglesias

18/03/2020 - 19:06 Santiago

El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, dispuso la suspensión de toda reunión de catequesis, movimientos eclesiales, grupos de oración, Caritas, grupos misioneros, retiros, etc. en las parroquias, capillas, salones comunitarios y toda institución diocesana, y mantener cerradas las parroquias, capillas, iglesias y oratorios de adoración.

Te recomendamos: Suspenden actividades en la iglesia Santo Domingo

La medida fue dada a conocer junto a la recomendación a los fieles de respetar las disposiciones de los gobiernos nacional y provincial, sobre la prevención del coronavirus.

“La emergencia sanitaria declarada en nuestro país para frenar la expansión del virus Covid-19 (coronavirus) nos lleva a asumir este tiempo de nuestra historia con responsabilidad y compromiso, con solidaridad y fraternidad, con la sensatez y prudencia que requiere toda realidad que comprometa el don de la Vida, don de Dios”, dice el comunicado enviado por el prelado.

El siguiente es el texto completo del obispo:

Te recomendamos: VIDEO | Usan el altavoz policial para decirle a la gente que se quede en la casa

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu bastón me infunden confianza.

Queridos hermanos de la Diócesis de Santiago del Estero:

La emergencia sanitaria declarada en nuestro país para frenar la expansión del virus Covid-19 (coronavirus) nos lleva a asumir este tiempo de nuestra historia con responsabilidad y compromiso, con solidaridad y fraternidad, con la sensatez y prudencia que requiere toda realidad que comprometa el don de la Vida, don de Dios.

Te recomendamos: VIDEO | Mensaje del gobernador Zamora a los empleados públicos liberados de trabajar

Como Padre y Pastor, junto a monseñor Enrique Martínez Ossola, obispo auxiliar de la Diócesis y en diálogo con el presbiterio diocesano, compartiendo los diversos escenarios de nuestras comunidades y siguiendo las directivas tomadas por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero he considerado necesario hacerles llegar algunas recomendaciones, de acuerdo a las actuales disposiciones.

Ante lo dicho los insto a:

1- Respetar estrictamente las decisiones de las autoridades gubernamentales, sea de salud pública, sanidad y seguridad, en todas las disposiciones que nos indiquen.

2- Instalar con la importancia que lo merece el “quedarnos en casa” evitando la circulación innecesaria en la vía pública, los encuentros y reuniones, “no subestimemos la acción de un virus que contagia cuando las personas se reúnen”.

3- Tomar conciencia de que esta pandemia requiere ser asumida con absoluta seriedad y cautela. Así mismo, les pido mantener la calma; actuar con serenidad y prudencia. Evitemos divulgar informaciones que no sean oficiales.

4- No descuidar la atención de los más desprotegidos y necesitados; de los ancianos y enfermos que se encuentran solos.

5- Desarrollar en lo cotidiano nuevos hábitos en relación a evitar riesgos de contagio del Covid-19 (mantener cierta distancia, saludar sin acercarse al otro, normas de higiene en el trabajo y en el hogar).

En orden a la vida eclesial y mientras dure la emergencia sanitaria he dispuesto lo siguiente:

1- Se suspende toda reunión sean éstas de catequesis, movimientos eclesiales, grupos de oración, Caritas, grupos misioneros, retiros, etc. en las parroquias, capillas, salones comunitarios y toda institución diocesana.

2- Se mantendrán cerradas las parroquias, capillas, iglesias y oratorios de adoración.

3- Los sacerdotes celebren misa en forma privada, sin asistencia de fieles. Se procure sean transmitidas por los medios de comunicación tradicionales y virtuales.

4- Quedan los fieles de la Diócesis dispensados del precepto dominical y fiestas de guardar de participar de la Santa Misa mientras dure la emergencia sanitaria.

5- Las distintas comunidades desarrollen, utilizando los medios virtuales, nuevos métodos de evangelización. Además, procuren iniciativas tendientes a que los fieles tengan acceso a la Palabra, reflexión, momentos de oración, adoración eucarística y todo acto de piedad como así también contenidos de formación.

6- Sugiero se rece el Santo Rosario todos los días. “Aprovechen varias veces este instrumento potente que es la oración del santo Rosario, porque lleva paz a los corazones, en la familia, en la Iglesia y en el mundo” (Papa Francisco) No dejemos de acudir cada día a Nuestra Madre.

Los animo a caminar juntos, unidos al Señor. Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa sea nuestro alivio y protección. Reciban mi paternal bendición.