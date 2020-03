D’Elía entretuvo a sus seguidores en cuarentena

18/03/2020 - 22:29 Pura Vida

Muchísimas familias asumieron la responsabilidad social de aportar su granito de arena para frenar la propagación del Covid-19, suspendiendo obligaciones y resguardándose en sus casas. Muchos artistas han adoptado la misma medida bajo la consigna #YoMeQuedoEnCasa, y como Federico D’Elía van encontrando la manera de crear nuevos espacios que mantengan viva la comunicación con el público, y de paso acompañarlos en la cuarentena.

A través de su cuenta personal de Instagram el exLos Simuladores les propuso a sus seguidores compartir recuerdos de aquella exitosa serie, que sigue generando expectativas entre sus fanáticos con una posible versión en la pantalla grande.

“Si se quedan en casa les cuento tonterías/anécdotas que me vaya acordando de las grabaciones de Los Simuladores, no esperen nada wooow y espero acordarme de algunas que no haya contado“, inició D’Elía.

Y los seguidores no tardaron en preguntar sobre distintos aspectos de la serie, mientras el actor respondía las preguntas. “Contá el misterio de por qué tenés bigote en el piloto y en toda la serie no”, fue el primer interrogante que recibió, según lo reflejó Televisión.com.ar. Y Federico reveló: “Estaba grabando Campeones en Pol-Ka y mi personaje usaba ese bigotito....pasó casi 1 año y medio para empezar a grabar Los simuladores así que chau bigotito”.

Ante la pregunta de si seguían al pie de la letra el libreto, el actor reveló: “Respetamos el guión palabra por palabra ya que estaba muy, pero muy bien escrito, si se modificaba algo lo charlábamos antes con (Damián) Szifrón y si daba el ok, adelante. Pero en general, no”.

Por otra parte, el actor contó que Damián Szifrón (director de la serie) había escrito para el capítulo final doble, “un libro excepcional”. Sin embargo, reveló que por una cuestión de tiempos no se pudo realizar.

Otros usarios de la red social ahondaron en detalles más técnicos, vinculados con las jornadas de grabación de Los Simuladores, sobre las que Federico detalló que era un trabajode 12 horas de duración, y que grabar un capítulo les llevaba cerca de dos semanas.

Por último, contó cómo surgió el salto característico que hacía junto a los personajes de Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore al final de la presentación: “Fue idea de Szifrón. También propuso otro movimiento un poco más bailado y no lo hicimos porque Fiore se negó, jajaja! Le daba vergüenza jajaja. Ah y en algún capítulo aparecíamos disfrazados de Papá Noel, supongo que coincidía con Navidad, pero no éramos nosotros”. l