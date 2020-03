Las Termas extrema las medidas preventivas contra el coronavirus

19/03/2020 - 01:06 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En el marco de la emergencia sanitaria que vive el país, la región y la provincia a raíz de la pandemia de Covid-19 y el abordaje de enfermedades infecciosas producidas por virus como el dengue y sarampión, el comité de emergencia y la mesa interdisciplinaria continúan reuniéndose, trabajando y extremando las medidas preventivas para contrarrestar el avance de estas patologías.

En una nueva reunión que tuvo lugar en las instalaciones de CIS Termas de Río Hondo, el coordinador del Centro de Integración de Salud, Dr. Luis Martínez informó que el equipo continúa trabajando desde hace varios días y manifestó: “Hasta el momento se encuentran 27 personas en situación de aislamiento las que están siendo controladas dos veces por día, las que tampoco han reportado ningún tipo de síntomas con las características de la patología de coronavirus, no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen dolor de garganta se las está asistiendo y se encuentran en buen estado de salud”.

Más adelante ahondó: “Queremos brindar tranquilidad a la población y que traten de no concurrir por cuestiones banales a los centros de salud, pero sí cuando sea necesario, es decir cuando ese paciente presenta las características de la patología y que hayan tenido contacto con personas que estuvieron en países de alto riesgo como de Europa, Japón, China y ahora se sumaron Chile y Brasil deberán colaborar y comunicarse con los números 101 de la Policía y el 100 de Bomberos voluntarios para que se implemente el protocolo sanitario para estos casos”.l