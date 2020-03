Le efectuó tres disparos a su novia convencido de que lo delató por robar dólares

19/03/2020 - 01:13 Policiales

“¡Te voy a c... matando. No te dejaré en paz para que estés con otro!”, bramó enceguecido Cristian quien descargó trompadas, patadas y también disparó tres veces contra Carla.

El incidente se convirtió en uno de los más peligrosos y demandó reacción inmediata de la fiscal Norma Matach.

El hecho tuvo lugar en el Bº Mariano Moreno. Según la denuncia, la pareja convivía hace casi un año. Cerca de las 6, él arribó a la casa semidrogado.

Primero insultó a Carla y la acusó de haberlo denunciado de robar dólares a un particular. Al instante, la sacó de la cama a cachetazos.

Sin piedad

Luego, la sujetó fuertemente del cabello y le propinó patadas en las piernas.

“Te voy a c.. matando hdp. Vos me conoces. No te dejaré en paz para que estés con otro m...”, vociferó.

Una sobrina presenció todo y salió a la calle. Cristian le disparó tres veces a Carla, sin que los proyectiles dieran en el blanco.

Aturdida y atemorizada, la víctima huyó de la casa y en menos de 30 minutos formalizó la denuncia.

Neutralizado

No menos rápido, la fiscal puso en marcha el andamiaje legal y Cristian ya está preso.

La funcionaria envió a los policías a la casa, pero el arma no apareció.

Veinticuatro horas después, Cristian ya recuperó la cordura perdida y hoy enfrentará a la fiscal.

Carla tiene 7 días de curación y el escenario asoma entre gris y negro.

En principio, los cargos serían “lesiones”, pero el tema se perfila más complicado por la utilización del arma de fuego.

Pese a que alguien se esmeró en hacerla desaparecer, la Fiscalía no andará con vueltas y Cristian no recuperará la libertad pronto.

Después de la indagatoria habría pericias psicológicas, testimoniales y hasta dos Cámara Gesell.

Las testigos fueron una nena de 4 años y una adolescente de 13, quienes quedaron paralizadas por los disparos, los insultos y la agresión física del acusado contra Carla.l