Un basquetbolista es el primer deportista con coronavirus en Argentina

19/03/2020 - 10:44 Deportivo

La rápida expansión del coronavirus en el mundo, que ya obligó a suspender la mayoría de los torneos que se estaban disputando. Los deportistas también están sufriendo las consecuencias del contagioso virus y ya son cuatro los argentinos contagiados en distintas partes del mundo. A los casos positivos de Ezequiel Garay, Germán Pezzella y Maximiliano Richeze, ahora, a la lista se sumó Facundo Corvalán. El basquetbolista es el primer deportista con coronavirus en el país.

El base de 21 años, actualmente en el Real Canoé de la Liga LEB Oro del ascenso español, regresó de España la semana pasada. En cuanto comenzaron los síntomas, Corvalán fue atenderse al hospital Abraham Piñeyro de Junín, su ciudad natal, donde le realizaron los estudios correspondientes. Ayer le anunciaron el positivo por coronavirus y el jugador lo anunció con una carta en las redes sociales, en la que agradeció el apoyo de sus seguidores y transmitió tranquilidad.

"Quiero contar personalmente, aunque ya haya salido en los medios (incluso antes que yo me entere oficialmente por parte de los profesionales), que el estudio finalmente dio positivo. Para aquellos que de corazón están preocupados por mí, darles las buenas noticias que mi respuesta al virus es excelente y que hace ya tres días no tengo síntomas. Mañana (por hoy) me vuelven a realizar los estudios, los cuales serán enviados a Buenos Aires otra vez. Mientras, seguiré aislado en el hospital hasta que por fin den negativos. Recién después podré irme a casa y continuar allí con la cuarentena obligatoria", expresó Corvalán en su carta.

Por otro lado, el base, confirmó que su madre, quien lo acompañó durante estos días, dio negativo a los estudios y que actualmente se encuentra realizando la cuarentena en su casa.

Por último, se refirió a las medidas tomadas en España: "Quiero aclarar una vez más y darles tranquilidad a todos diciéndoles que de nuestra parte hicimos todo bien desde el primer momento para no perjudicar a nadie. Tomamos las medidas necesarias para hoy poder tener la conciencia tranquila y estar recuperándome sin hacernos ningún tipo re reproche. En España las medidas de aislamiento que se tomaron como país, las hicieron muy tarde, cuando ya la cantidad de contagios que circulaban eran muy altos y obviamente se volvió todo muy difícil de controlar".