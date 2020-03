Bill Gates invirtió 100 millones de dólares para curar el coronavirus

19/03/2020 - 11:03 Mundo

El creador de Microsoft habló sobre su visión sobre el coronavirus en una sesión de preguntas y respuestas en el sitio reddit. “Si un país hace un buen trabajo con las pruebas del virus y la cuarentena, dentro de 6-10 semanas debería haber muy pocos casos y podríamos reabrir”, afirmó el empresario.

A través de su fundación Gates ha comprometido hasta US$100 millones para ayudar con la respuesta global a la COVID-19. En este marco indicó que lo que más le preocupa es “todo el daño económico” y “peor aún cómo afectará esto a los países en desarrollo que no pueden hacer distanciamiento social de la misma manera que los países ricos y cuya capacidad hospitalaria es mucho menor”.

Además, aconsejó a las personas “seguir el enfoque de cuarentena en su comunidad para que la tasa de infección disminuya drásticamente, a fin de que podamos volver a la normalidad lo antes posible”.

Por otra parte, Gates adelantó también que “hay una gran cantidad de medicamentos terapéuticos en estudio, entre ellos la cloroquina”.

“Si funciona, tendremos que asegurarnos de que los suministros finitos se guarden para los pacientes que más lo necesitan”, adelantó. No obstante, subrayó que las primeras vacunas que se reciban “irán a trabajadores de la salud y trabajadores críticos”. “Esto podría suceder antes de 18 meses si todo va bien, pero nosotros y (el miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus Anthony) Fauci y otros estamos teniendo cuidado de no prometerlo cuando no estamos seguros. El trabajo va a toda velocidad”, aseguró.