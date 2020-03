Susana: “El arma la tenemos nosotros y es estar encerrados”

19/03/2020 - 22:14 Pura Vida

“Creo que lo único que nos puede salvar es que cada uno se quede en su casa y no esté en contacto con nadie en la calle. Es peligroso”. Eso fue lo primero que dijo Susana Giménez con respecto al coronavirus, después de confesar que está harta “con las cosas que mandan por WhatsApp”; sobre lo que consideró que se debe a que la gente “está todo el día con el celular en la mano. La gente está aburrida”.

En ese contexto, aconsejó conservar el “buen humor” porque “cuando estás muy alterado y estresado te bajan las defensas. Hay que tomarlo con alegría”.

Las declaraciones se viralizaron luego de la entrevista telefónica que mantuvo con el programa radial que conduce Oscar González Oro, desde su casa de Barrio Parque, en Buenos Aires, y en la que hizo un especial pedido a los oyentes: “Quedate en casa, por favor. Porque si no, va a ser tremendo, y no estamos preparados. Hay tanto tiempo para tener vacaciones... Entiendo que quieran huir, pero el virus está en todos lados. Por una vez, tratemos de hacer las cosas bien”, dijo.

Susana iba a regresar a la pantalla televisiva en junio, pero con la propagación del coronavirus no sabe qué sucederá, ya que están cancelados los viajes. “Vamos a ver qué pasa. Y si no, no haré televisión ni nada”, advirtió, aunque se mostró esperanzada: “Yo creo que va a pasar”.

Y reiteró: “El arma la tenemos nosotros. Y es esta: hay que estar encerrados. No hay otra. No son vacaciones. Tenemos que pensar en el peligro”.

Por otro lado, e intentando poner una cuota de humor, según lo reflejó Teleshow, Susana deslizó la posibilidad de que las personas se ejerciten durante la cuarentena. “Uno puede hacer gimnasia en la casa. Tirate al suelo a hacer abdominales, y pensá: ‘me quedo, pero dentro de un mes voy a tener los ravioles marcados’”, dijo despertando las risas, y sugirió: “No engordar también es fundamental. Yo no tengo nada dulce en mi casa. Bajé muchísimo y no quiero subir ni un kilo”.

Antes de finalizar su entrevista, la diva enfatizó: “A todo el país, por favor: unámonos, luchemos contra esto con la única arma que tenemos. Encerrémonos en la casa. Higiene, higiene, higiene”.l