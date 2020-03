La OMS desaconseja el uso del ibuprofeno para tratar el coronavirus

19/03/2020 - 22:23 Santiago

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó el uso del ibuprofeno para tratar la enfermedad Covid-19 provocada por el nuevo coronavirus, aunque reconoció que su uso no provoca ningún efecto negativo.

La organización de Naciones Unidas se pronunció luego de consultar a médicos que tratan con pacientes infectados por coronavirus, insistiendo en que no se están reportando casos de efectos negativos en aquellos que han recibido ibuprofeno, pero aseguró que no lo recomienda, informó la agencia de noticias DPA.

Todas estas declaraciones se produjeron después de que el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, afirmó que tomar ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios puede empeorar la infección por coronavirus, por lo que recomendó a quienes tuvieran fiebre que tomaran paracetamol.

“Estamos consultando con médicos que tratan a los pacientes y no estamos al tanto de los informes de ningún efecto negativo, más allá de los habituales que limitan su uso en ciertas poblaciones”, dijo la OMS, para reiterar que, no obstante, no recomienda su uso a estos pacientes.l