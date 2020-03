En tiempo de aislamiento, advierten sobre la importancia de priorizar la actividad con los niños

20/03/2020 - 01:39 Santiago

Alarmados por la amenaza mundial del coronavirus, las familias hoy están obligadas a quedarse en casa como medida primordial, decretada por el Estado nacional. En medio de esta realidad social que golpea a todos, hay una cuestión de la que todos hablan: los niños encerrados.

Expertos aseguran que hay manera de sobrellevar la quincena sin fracasar en el intento, y es más sencillo de lo que quizás parece, pues ellos sostienen que la clave está en aprender a escuchar al otro, a compartir tareas y sobre todo a conversar.

“Históricamente hemos aprendido a construir el conocimiento de la importancia de la comunidad y de los sociales. De la importancia de construir y aprender juntos, de la interacción entre las personas. Y en este momento tenemos que hacer todo lo contrario en el sentido de que cuanto más solos nos quedemos en casa, a nivel familia, más se previene del virus que acosa la salud de la sociedad. Principalmente acosa porque se lo desconoce, porque no hay una vacuna preventiva, motivo por el cual es importante, siempre desde cualquier artículo remarcar que todo momento de reunión es un momento peligroso para quien lo integre. Entonces, tenemos que ver la educación y el aprendizaje, desde un lado que antes no habíamos citados y es del lado de estar solos, con mamá y papá”, explica la Lic. en Psicopedagogía, Ana Roxana Gálvez.

Una de las estrategias educativas que se definieron a raíz de la suspensión de actividades áulicas fue la de enviar material para que los niños trabajen desde sus hogares.

“Aunque tengamos cerca otros compañeros para realizar las tareas que nos han dado nuestros maestros, es importante que esas tareas se hagan en casa con los mayores a cargo, que no haya reuniones, respetando siempre la situación de salud que se está viviendo. Los maestros han pasado, con muy buen tino, tareas en las distintas áreas curriculares para que los hijos junto con los papás, las mamás y las personas a cargo lleven adelante las mismas. Está muy bien que lo hayan hecho”, sostiene.

Trabajar con la familia baja considerablemente el riesgo de contraer enfermedades.

“El hecho de estar en la casa a solas, con la familia, es muy importante y tiene un altísimo nivel de construcción porque siempre hemos estado respaldados y apoyados en otro, en un compañero, por ejemplo, y hoy es imposible hacerlo. Hay que recordar que ese otro compañerito viene de otro grupo familiar que no sabemos si alguno tiene algún síntoma que ponga en peligro a todos. Es un momento familiar, indiscutiblemente de interacción con quien me cuida y quienes estamos a cargo. Desde el lugar que estemos, tenemos que tratar de hacer de estos momentos, momentos placenteros. Siempre la negociación es importante. Por ejemplo: vamos a trabajar una hora y vamos a jugar otra hora. Inesperadamente surgirán además conversaciones que no surgieron en otro momento, proyectos, ideas y reflexiones sobre lo que estamos viviendo y a todos nos asombra. Motivo por el cual es un momento rico. Quizás, contradictoriamente con el grupo que menos interactuamos. Entonces es tiempo de redescubrirnos en el grupo familiar”, cerró.

POR LA LIC. EMILY AZAR

“Hay una subestimación y minimización de la situación por la que estamos atravesando”

La psicóloga Emily Azar analizó cómo se manifiesta la ansiedad y el miedo en tiempos en los que el coronavirus representa una constante amenaza a la salud mundial.

“La ansiedad es una emoción universal, funcional cuando no obstruye alguna de las áreas vitales. Es decir, nos permite anticiparnos a posibles situaciones y poder actuar en consecuencia. Esa es una ansiedad saludable. Originalmente, está relacionada con la estrechez, la opresión que en la situación en la que estamos se potencia porque literalmente tenemos que estar lo más encerrados posible y eso nos genera dudas de saber cuándo podemos circular con normalidad, cuál va a ser la situación socioeconómica en las semanas o meses siguientes, el abastecimiento de los recursos que se necesitan para sobrellevar una vida digna. Entonces esta ansiedad se vuelve disfuncional cuando uno se bombardea de información que no siempre es correcta y eso genera un malestar mucho mayor”, explica sobre las sensaciones generales de los ciudadanos.

Y continuó: “Nosotros tenemos cierto contagio emocional posible cuando no nos aislamos de tanta información, porque una cosa es estar informados; y otra, sobreinformados. Es una emoción que estaría asociada al miedo, sobre todo por no conocer ni manejar esto que es lo invisible. La ansiedad tiene que ver con preocuparse por cosas que pueden llegar a suceder, que no están sucediendo; y el miedo viene asociado a algo que está sucediendo, pero que no lo puedo ver, y lo que veo es que va en aumento”

Asimismo contó que por lo general la ansiedad también puede despertar enojos.

“Por otro lado tenemos el enojo. El enojo por la no dimensión que hay respecto de los otros como agente de posibles contagios. Esto de enojarme con aquellos que sabiendo que pueden ser portadores del virus no toman las medidas correspondientes. Entonces empieza a haber una expresión social respecto de estos movimientos que se los llama “inconscientes”, pero en realidad son de “irresponsabilidades sociales”. No tiene que ver con ser solidarios, en dar algo al otro, sino en no tomar conciencia de la conexión que tenemos con los otros. Hay una subestimación y minimización de la situación. Pero también tenemos la maximización que lleva a efectos contraproducentes como el ir a comprar y hacer colas sin respetar las distancias”.

¿Qué hacemos ante todo esto?

“Hay que respetar las normativas nacionales y provinciales. La ansiedad también está potenciada cuando uno siente que es el único que prevé la amenaza que otros no la ven. Entonces si vamos respetando las normas generales y entre todos colaboramos vamos a ir sintiendo que en esto no estamos solos y que vamos manejándonos como colectivo”.l