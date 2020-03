Individuo familiar o ciudadano social

20/03/2020 - 08:07 Opinión

La constante permanencia en el hogar, librado de activismos y sumergidos en el círculo cotidiano, tal como se propone para la prevención sanitaria, permite descubrir valiosas facetas familiares no advertidas hasta entonces. Aspectos que consolidan y enriquecen el cono habitual de afectos estrechos.

Sin embargo, descubrir dicha riqueza no puede hacer olvidar que “mi hogar” se ubica junto a otros más, configurando una comunidad barrial o poblacional. La casa particular posee una dimensión pública y las acciones hogareñas pueden sostener o deteriorar el tejido provincial. Nada es más estéril que el propio aislamiento. Y, cuarentena no es reclusión; es el delicado cuidado personal/familiar para una prevención social.

En este sentido, el virus en cuestión se aloja en el seno individual pero se proyecta maliciosamente hacia el espacio de convivencia comunitaria. Frente al Coronavirus (Covid-19) que se instala sin pedir permiso, “hay que plantar bandera”, parafraseando al aguerrido San Ignacio de Loyola. Una conformación de escenario habitual que distingue al individuo familiar del ciudadano social. Con la actitud primera, solo expongo la vulnerabilidad del hogar; con lo segundo batallo la amenaza.

Ciudadano social significa poseer conciencia de este mal mayor que afecta a la comunidad pública. Sólo desde las normativas sociales sugeridas por el Estado y acatadas de manera mancomunada, podremos posicionarnos de forma distinta frente a tal peligro.

Es una urgencia pasar de la inconsciencia individual a un compromiso de resguardo social; pero aun así, no basta. La bandera se planta para sanear el territorio patrio. Por ello, la ubicación de vida cotidiana como conciencia social tampoco es suficiente. Se requiere dar lugar al espacio creativo, relacional y solidario desde donde se construye una Argentina porvenir. A esta nueva experiencia se la denomina Conciencia Ciudadana Socio- Política.