Emily Azar: “Hay una subestimación y minimización de la situación por la que estamos atravesando”

20/03/2020 - 11:14 Santiago

La psicóloga Emily Azar analizó cómo se manifiesta la ansiedad y el miedo en tiempos en los que el coronavirus representa una constante amenaza a la salud mundial.

“La ansiedad es una emoción universal, funcional cuando no obstruye alguna de las áreas vitales. Es decir, nos permite anticiparnos a posibles situaciones y poder actuar en consecuencia. Esa es una ansiedad saludable. Originalmente, está relacionada con la estrechez, la opresión que en la situación en la que estamos se potencia porque literalmente tenemos que estar lo más encerrados posible y eso nos genera dudas de saber cuándo podemos circular con normalidad, cuál va a ser la situación socioeconómica en las semanas o meses siguientes, el abastecimiento de los recursos que se necesitan para sobrellevar una vida digna. Entonces esta ansiedad se vuelve disfuncional cuando uno se bombardea de información que no siempre es correcta y eso genera un malestar mucho mayor”, explica sobre las sensaciones generales de los ciudadanos.

Y continuó: “Nosotros tenemos cierto contagio emocional posible cuando no nos aislamos de tanta información, porque una cosa es estar informados; y otra, sobreinformados. Es una emoción que estaría asociada al miedo, sobre todo por no conocer ni manejar esto que es lo invisible. La ansiedad tiene que ver con preocuparse por cosas que pueden llegar a suceder, que no están sucediendo; y el miedo viene asociado a algo que está sucediendo, pero que no lo puedo ver, y lo que veo es que va en aumento”.

Asimismo contó que por lo general la ansiedad también puede despertar enojos.

“Por otro lado tenemos el enojo. El enojo por la no dimensión que hay respecto de los otros como agente de posibles contagios. Esto de enojarme con aquellos que sabiendo que pueden ser portadores del virus no toman las medidas correspondientes. Entonces empieza a haber una expresión social respecto de estos movimientos que se los llama 'inconscientes', pero en realidad son de 'irresponsabilidades sociales'. No tiene que ver con ser solidarios, en dar algo al otro, sino en no tomar conciencia de la conexión que tenemos con los otros. Hay una subestimación y minimización de la situación. Pero también tenemos la maximización que lleva a efectos contraproducentes como el ir a comprar y hacer colas sin respetar las distancias”.

¿Qué hacemos ante todo esto?

“Hay que respetar las normativas nacionales y provinciales. La ansiedad también está potenciada cuando uno siente que es el único que prevé la amenaza que otros no la ven. Entonces si vamos respetando las normas generales y entre todos colaboramos vamos a ir sintiendo que en esto no estamos solos y que vamos manejándonos como colectivo”.