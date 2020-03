Coronavirus y turismo: series, libros, películas y música para viajar desde casa en cuarentena

20/03/2020 - 18:09 El Cronista

La pandemia del coronavirus en la Argentina impone aislamiento social. Una oportunidad para conectar con otras cosas. Más allá de las ocupaciones que postergamos en casa y que esta cuarentena invita a encarar para ponerse al día, también es momento de ver aquellas series o leer esos libros para los que no encontramos tiempo en la vorágine del día a día.

Ante la recomendación de salir lo menos posible y la imposibilidad de viajar, proponemos cinco títulos para viajar por el mundo (o por otros mundos posibles) desde la comodidad y seguridad de casa...

1 - One strange rock (2018)

La serie de National Geographic dirigida por Darren Aronofsky (Requiem for a dream, 'Black swan) propone un viaje inabarcable alrededor de la Tierra con el actor Will Smith como anfitrión. Este documental de ciencia e historia natural, disponible en Netflix, permite recorrer los rincones más asombrosos de nuestro planeta e incluso conocerlo desde el espacio exterior, a través de imágenes y relatos en primera persona de un grupo de prestigiosos astronautas.

Desde lo microscópico al cosmos, permite reflexionar sobre la manera en que absolutamente todo está interconectado en la Tierra para permitir que en ella se origine y desarrolle la vida. Un viaje diferente por un planeta único en el sistema solar: para disfrutar, aprender y -¿por qué no?- tomar conciencia.

2 - De Ushuaia a La Quiaca (2010)

Entre 1981 y 1985, León Gieco y Gustavo Santaolalla realizaron una gira entre las dos ciudades ubicadas en los puntos más extremos de la Argentina: al sur Ushuaia y al norte La Quiaca. De este viaje a bordo de una combi con un estudio móvil de grabación quedaron registradas más de 50 horas de video, 100 horas de material musical y 2.000 fotografías. Participaron de esta experiencia etnográfica una infinidad de músicos folclóricos de todo el país, entre ellos Sixto Palavecino, Leda Valladares, Gerónim Sequeida e inclusive la chilena Isabel Parra –hija de Violeta Parra-.

Veinticinco años después de ese asombroso viaje, sus protagonistas lo revisitaron en una serie de 5 capítulos emitida en el canal Encuentro, hoy disponible en encuentro.gob.ar.

Un viaje por los sonidos, los paisajes y las ricas culturas que habitan el territorio nacional.

3 - Nuestra parte de noche (2019)

Mariana Enriquez es una de las escritoras argentinas del momento. A fines del año pasado, la escritora ganó el Premio Herralde con la novela 'Nuestra parte de noche', que la terminó de consolidar como la máxima exponente de la literatura de terror argentina.

Esta novela hipnótica, de casi 700 páginas, narra el viaje de Juan y su hijo Gaspar por la rutas argentinas desde Buenos Aires hasta las Cataratas del Iguazú durante los años de la dictadura cívico-militar. El terror sobrenatural se entrecruza con el terrorismo de Estado manteniendo una tensión cautivante de principio a fin para acompañar la cuarentena en casa.

4 - El viaje de Chihiro (2001)

Este año, Netflix incorporó a su catálogo las películas de animación producidas por Studio Ghibli. En marzo le llegó el turno a la más esperada, 'El viaje de Chihiro' , el filme más taquillero de la historia de Japón.

Esta película, que narra la historia de una niña de 12 años (Chihiro) atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, ganó un Oscar a Mejor Película de Animación –siendo hasta hoy el único animé en obtenerlo- y un Oso de Oro en el Festival de Berlín. Un viaje para toda la familia que enamora a niños, adolescentes y adultos por igual.

5 - Road movies de todos los tiempos

El género de las road movies le dio grandes películas al cine internacional. En el marco de la cuarentena, estas películas otorgan la posibilidad de hacer viajes apasionantes sin salir de casa. Algunas de los títulos más recomendados son: 'Easy rider' (Dennis Hopper, 1969), 'Almost famous' (Cameron Crowe, 2000), 'Diarios de motocicleta' (Walter Salles, 2004) e 'Into the wild. (Sean Penn, 2007)