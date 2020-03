Indican que es clave sostener los ingresos de la gente y quitar impuestos

20/03/2020 - 22:43 Economía

Diferentes analistas económicos consultados por EL LIBERAL coincidieron con las medidas adoptadas por el Gobierno en la necesidad que el Estado nacional, en este contexto de cuarentena general para combatir la pandemia del coronavirus, debe apuntar a mantener los ingresos de la gente aunque resaltaron que esta detención de la actividad por dos semanas ‘no todas las empresas podrán soportarlo’.

En primer término, al ser consultado el economista de la Fundación Fiel Daniel Artana, sobre el paquete de medidas anunciado por el Gobierno y si será suficiente para atenuar el efecto de detener la actividad de la economía por dos semanas, señaló que ‘es imposible evitar el daño completo a la economía, eso no va a pasar. Lo que uno en las economías desarrolladas con mucho más poder de fuego que lo que hay en la Argentina , se trata es de evitar es un agravamiento de la situación por corte en la cadena de pagos y por la disrupción que genera la cuarentena y los propios temores de la pandemia respecto del normal funcionamiento de la economía, son medidas necesarias’.

Agregó que ‘la Argentina tiene menos capacidad que otros países porque el Gobierno no puede endeudarse y lo único que queda es recurrir al Banco Central, -vía emisión- en esto el gobierno eligió el mal menor’.

Puntualizó que en un contexto crítico como el actual ‘el foco de las medidas tiene que estar puesto en tratar de sostener los ingresos de la gente y asegurar que las empresas puedan pagar normalmente los salarios’.

Por su parte, el economista Agustín Etchebarne director de la Fundación Libertad y Progreso al ser requerido también respecto de si las medidas adoptadas por el Gobierno serán suficientes para paliar los efectos de la cuarentena en la actividad económica, apuntó que ‘la situación es muy grave. Con estas medidas la economía va a entrar en una profunda y rápida recesión y posiblemente luego crezca la inflación. Las medidas drásticas y generalizadas para contener el virus van a tener un impacto drástico en la economía’.

Señaló además que ‘hay que comprender que los empleados públicos siguen cobrando, pero los empleados independientes si no trabajan no tienen ingresos, y los que trabajan en la economía informal van a depender de su relación con los dueños de las empresas’.

No obstante agregó que más allá de todos los paliativos que se puedan utilizar, en el empleo ‘aún los que están en un trabajo formal, si bien van a cobrar el salario, sus empresas van a perder dinero y no todas podrán soportarlo. El comercio, salvo los supermercados, va a sufrir muy duramente. Los alquileres se renegociarán seguramente’. Sostuvo que ‘frente a esta realidad, el gobierno tiene que bajar los sueldos del Estado, de todas las personas que no sean empleados de salud y seguridad, sobre todo cortar el gasto de los políticos, para poder bajar impuestos al sector privado’.

De Pablo: “Hay que prepararse para el próximo quilombo”

A su turno, el economista Juan Carlos de Pablo, indicó que “hay una buena noticia que es que el coronavirus va a pasar, la mala es que hay que prepararse para el próximo quilombo”.

“Empecemos por el tema de las restricciones. Luce muy bonita la cuarentena, pero la gente se quiere quedar en la casa pero que la luz no se corte, alimento también tiene que haber. Hay que ser cuidadoso y específicos”, aseguró. “Los médicos te dan cosas específicas. En economía tiene que ser igual porque hay consecuencias”, advirtió. “El Gobierno debería dar instrucciones rápidas, decirles a las empresas: No me pagues esto”, señaló. l