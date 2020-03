“Quédese en casa y haga Patria!”

20/03/2020 - 23:29 Opinión

En estos días pasados, por los medios de comunicación, se tuvo la oportunidad de ver y escucharlas presencias y palabras de los mandatarios de gobiernos provincial y nacional. Figuras definidas que, con convicción de gestión para aquello que se avecina y con firmeza en las decisiones tomadas, dieron una alarma sosegada permitiendo cierta tranquilidad pública.

Dentro de estos significativos mensajes, la consigna operativa es “quédese en su casa”. La in-conciencia inicial de indiferencias frente al avance del Coronavirus, ahora dio paso a una con-ciencia de compromiso marcadamente social.

Sin embargo, la monotonía de una cuarentena, al reparo en la propia casa, también puede desarrollar actitudes de angustias, cansancios o ansiedades. Los tiempos dedicados a la familia con el diálogo presente, interacciones domésticas o respetados silencios personales también se agotan. Ciertamente, no se acostumbra por estos lares dedicar tanto tiempo a este resguardo familiar; pero también las pluri-dimensiones humanas requieren de otras dinámicas que escapan a la jaula protegida. El slogan “quédese en su casa”, como conciencia social, no es suficiente; y no resiste el paso del tiempo.

Claro que no se trata de salir del lugar de aislamiento, no por ahora. Sino de activar la casa. El hogar no solo puede ser el lugar del encierro o de la resistencia. Debe ser el lugar desde donde se da batalla. San Ignacio invitaba a la “recomposición de lugares” para “ir por más” en la conquista. ¡Ad maiorem Dei gloriam!

Por ello, si el virus pretende entrar en mi casa-social; que desde allí salga repeliendo un sentimiento de Patria. El hogar no será solo la trinchera de resistencia que espera lánguidamente el paso del tiempo; sino más bien, será el espacio recreado por un sentido de lucha y por una pasión de sentido: “Somos argentinos; y a esta, la ganamos!

A la indiferencia individual la tornamos en conciencia social responsable: ““quédese en su casa”; pero que, la activación social de pie a la conciencia pública política necesaria para este combate: “Quédese en casa y haga Patria!”. l