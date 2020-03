“Esto tiene que dejarnos una enseñanza desde lo social y familiar”, reflexionó el Dr. Oscar Ledesma Abdala

21/03/2020 - 15:46 Santiago

Desde su lugar de profesional de la salud, el presidente de Olímpico, Dr. Oscar Ledesma Abdala, habla de la pandemia que azota al país y gran parte del mundo. Confía en las medidas dispuestas a nivel nación y provincia para ralentizar el avance del coronavirus. Pide respetar el aislamiento y aprovechar los momentos en familia que muchas veces quedan a un lado por la vorágine de la rutina diaria. Además deja un mensaje tranquilizador para el socio del Negro que aguarda el final de esta situación para retomar las actividades en el club.

Finalmente explica con detalles el tema deportivo. La suspensión de la liga nacional y el compromiso de hacerle frente a los contratos del plantel profesional, que ya está liberado, “entendiendo que en este contexto especial perdemos las dos partes”.

CORONAVIRUS

“Se trata de una situación atípica. Desde los principales ámbitos relacionados con este tema y que me toca participar como profesional de la salud, se está preparando todo para poder manejar la situación, tanto en el área pública como privada. Vemos cómo se va desarrollando todo a nivel mundial y tratamos de aprovechar ese hándicap para tomar las previsiones del caso con todos los profesionales actualizados en cada especialidad. Me parece que las medidas tomadas, tanto en nación como provincia son acertadas y la población va tomando cada vez más conciencia de los riesgos que este virus tiene. Es fundamental que cada uno desde su lugar haga su parte para que la curva de contagio sea la más baja posible. Hay que manejar la paciencia y acatar las disposiciones de los especialistas, tranquilos, con mucha fe y esperanza”.

ENSEÑANZA

“Esto tiene que dejarnos una enseñanza desde lo social y familiar. Apelando a la frase “no hay mal que por bien no venga”, estas medidas de quedarnos en casa y respetar el aislamiento tienen que permitirnos disfrutar y compartir con los nuestros, siempre que se pueda y atendiendo cada caso en particular. Muchas veces la locura del día a día hace que nos perdamos momentos con nuestros afectos y esta me parece una buena ocasión dentro de todo lo negativo que la situación tiene”.

DEPORTIVO

“Estamos trabajando en forma conjunta con los diferentes clubes y con las entidades madres como AdC y CABB para seguir una línea de acción. Se tomó la decisión de parar la competencia con una eventual continuidad para mayo, pero en virtud de lo que está aconteciendo el parate se puede extender mucho más. En la intención de todos está finalizar la liga este año”.

SITUACIÓN DEL PLANTEL

“Hay que partir de que se trata de una situación inédita para todos. Al día de hoy estamos con el séptimo mes cumplido con los jugadores que, a todo esto, ya están liberados. A los extranjeros se les está liquidando sus honorarios teniendo en cuenta que la mayoría son contratos no garantidos, salvo Karel Guzmán que tiene un año más con nosotros. En el caso de los jugadores nacionales tendremos que sentarnos, llegado el momento, con cada uno de ellos y sus agentes. Probablemente haya que hacer un esfuerzo en común para que perdamos lo menos posible ambas partes. En esta tenemos que tirar todos para el mismo lado y estoy convencido que vamos a llegar a un buen acuerdo con ellos. En la parte comercial estamos gestionando, pero aquí hay que tener en cuenta que muchos de nuestros sponsors podrían llegar a demorar los pagos de lo convenido por lo particular de la situación, donde lo prioritario es la salud”.

MENSAJE PARA EL SOCIO

“Quiero decirles a los socios de Olímpico que tengamos un poquito de paciencia, que cuando estén dadas las condiciones con el visto bueno de las áreas de salud vamos a reabrir el club. Al día de hoy las instalaciones están en condiciones inmejorables, con seguridad las 24 horas, la limpieza y desinfección en todas sus dependencias cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Hagamos fuerza para que pronto podamos disfrutar de nuestro querido club”.