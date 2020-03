Deja que el gobierno gestione

21/03/2020 - 23:37 Opinión

Concesiones y negociados. Recortes en materia de salud pública, educación y fuentes laborales. Una concentración económica en pocos amigos y una “aporofobia” construida. El Estado como empresa y la empresa en el Estado.

De pronto, el escenario argentino queda gélido con la irrupción del coronavirus. En esa especie de fotografía fija e instantánea se reconocen rostros, personas, grupos posicionados geográficamente y socialmente reconocidos. Algunos, los pocos en el extranjero todavía o volviendo de allá; otros, en sus cotidianidades laborales y también los más, aquellos que los declararon sobrantes argentinos y pelean día a día por la materialidad de la vida: “debo llevar el pan a mis hijos”.

Pero en todos ellos, hay una exclamación común: dónde está el Estado. Sin embargo, sólo se unen en una fonética; porque los sectores entienden y exigen del Estado actitudes y acciones muy distintas.

Algunos exigen que éste los saque de apuros individuales tras la amenazante situación de un virus que vino en ellos, los visitantes de “las europas”. Otros, desde sus normales vidas ciudadanas, desean que el estado los proteja de tal horizonte viral; y, por último, literalmente, esa gran franja extra-sistémica que ni siquiera logra obtener un mínimo óbolo formal, espera un paliativo estatal para vérsela con su vulnerada vida en tiempos de cuarentena.

Ciertamente, en momentos de riesgos y pandemias se requiere un Estado presente. Para todos/as; aún para aquellos que siempre desestimaron con anécdotas fútiles el rol social del mismo.

Pero no cualquier Estado. Aquella expresión: “aquí no debe haber políticas; es un deber social”, entiéndase que no es así. Los distintos modos ideológicos dibujan formas diferentes de Estados. Un Estado sostenido en un modelo económico-liberal donde su axiología práctica era la amigocracia económica; aseguro rotundamente que, estando/arribando de Europa con solo sospecha de virus; o trabajando tranquilamente en su propio lugar y ahora desempleados; o bien, siendo los periféricos barriales, todos/as serían lo mismo: ¡desechables!

Con un Estado que se proyecta inclusivo socialmente y protector de los más frágiles, la Argentina es distinta. En la mesa del pan, partido y repartido siempre hay un lugar más. (“Señor, hice lo que ordenaste, y todavía hay lugar”. Lucas 14, 15-24).

Se dijo “quédese en su casa, haga Patria”; ahora se agrega: “Y deja que el gobierno gestione”. Este proyecto político que va madurando como Estado Inclusivo y Popular en Argentina, también sabe hacer lo suyo. l