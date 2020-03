Jesús es la luz del mundo - Juan 9,1-41

21/03/2020 - 23:53 El Evangelio

Al salir del templo, la mirada de Jesús se posa sobre un hombre que se dice era ciego de nacimiento. Los discípulos herederos de una mentalidad religiosa retribucionista que pensaban que detrás de todo sufrimiento había un castigo de Dios por pecados cometidos, le preguntan quién había pecado: ¿él o sus padres para que naciera ciego? Creían que no había sufrimiento sin culpabilidad. Jesús responde que no pecó ni él ni sus padres, sino para que sean manifestadas las obras de Dios. Esto no significa que el hombre nació ciego para que Dios muestre su poder al curarlo, sino que muestra a Dios en su misericordia actuando en el mundo. Dios actúa en la historia a través de su Hijo que es “luz del mundo”. La misión del Hijo es comunicar la luz (vida), transformar el ser y la vida de los que creen en él. El ciego representa a la humanidad necesitada de Dios para alcanzar la salvación y encontrar así la felicidad. El ir a lavarse a la piscina de Siloé que significa “enviado”, deja claro que los que van al encuentro de Jesús (el enviado) son iluminados y reciben la vida de Dios.

La escena se desarrolla como en un juicio, el hombre curado y hasta sus padres son llevados ante el tribunal que los interroga. El ciego fue curado por Jesús, pero ¿cómo interpretar este signo? ¿Es Jesús enviado por Dios? Algunos fariseos creían en él, otros no y quería inculparlo por haber violado el descanso sabático. El relato nos muestra cómo cierran su mente y corazón para descubrir en el “singo” de la curación la acción de Dios que salva y da la vida. Frente a ellos el ex ciego se alza como testigo de Jesús: “es un profeta”, “si este no viniera de Dios no podría hacer nada”. Para él, Jesús es un hombre de Dios fiel a su misión, Dios actúa a través suyo en el mundo comunicándole la vida a los que escuchan su palabra y creen en él. De esta manera Jesús se convierte en signo de contradicción: es luz y vida para los que creen en él y oscuridad y ceguera para los que lo rechazan.

Después de ser expulsado de la Sinagoga el que era ciego se encuentra con Jesús. Este le pregunta si cree en el Hijo del Hombre. ¿Quién es para que crea en él? “lo estás viendo, el que habla contigo”. Respondió, “Creo Señor y se postró ante él”. A la visión se le añade la palabra. El hombre que ha recobrado la vista cree no sólo por la luz que ha recibido sino además por la palabra del Hijo del Hombre que se ha revelado. Por eso se postra ante él y lo adora porque descubre en Jesús la presencia de Dios.

Conclusión

Jesús es luz del mundo porque comunica la vida de Dios a los que creen en él. Pero de igual manera, los que lo rechazan, son sumidos en la ceguera que conduce a la muerte. La Iglesia, comunidad de fe Pascual, nacida de la “Luz”, tiene que estar abierta para descubrir los “signos” de la Vida de Dios en el mundo, dejarse iluminar por su Palabra que habla a través de los acontecimientos de la historia. De esta manera, podrá seguir anunciando al Dios de la vida para que todos crean en su Hijo y sean iluminados (salvados) por su luz redentora. l