Mons. José Luis Corral: “Son momentos difíciles complejos y de mucha incertidumbre”

AÑATUYA, General Taboada (C) El titular de la diócesis local, monseñor José Luis Corral, se refirió a la situación actual del mundo. En su primera consideración reconoció la sorpresa del contexto: “Vino de repente a interrumpirnos el ritmo de la vida que veníamos llevando”.

Definió estos momentos como “difíciles, complejos, de mucha incertidumbre y fragilidad donde tocamos la impotencia y nos provoca cierta ansiedad. Esto tiene mucho que ver con nuestra vulnerabilidad en la que estamos expuestos a todo y eso nos lleva a darnos cuenta de nuestra condición de humanos, de criaturas, de que no somos dioses sino de carne y hueso”.

Corral animó a vivir esta circunstancia “con los ojos de la fe. Debemos poner toda nuestra fe y confianza en el Señor, el único que siempre nos puede salvar. Debemos darnos cuenta que estamos interconectados, que somos dependientes y que nuestra principal dependencia es con nuestro Creador. Es momento de pedir también mucha serenidad, que no perdamos la calma y que juntos podamos salir, que Jesús sea nuestra liberación de este mal. Aun sabiendo que Dios, de todo mal también saca un bien para nosotros, por lo que debemos confiar en esos designios que nos permitirán salir adelante”.

Monseñor Corral se refirió al enorme trabajo que llevan adelante en esta pandemia personal de salud, de seguridad e incluso la clase política. “Hoy nos damos cuenta de la gran solidaridad humana y que la comunidad humana la formamos entre todos con el aporte específico de cada uno. Desde las decisiones políticas, el cuidado del personal de salud y de seguridad vemos la gran responsabilidad de todos ellos en estas vicisitudes. Con su trabajo seguro vamos a ganar esta crisis que nos atraviesa a todos. Siempre están buscando el bien común. Una forma de agradecerles es respetando y acatando las normas. Entre todos debemos cooperar, colaborar y contribuir; ver las normas, disposiciones, obedecerlas y ser responsables unos con otros”.

Añadió: “Tenemos que afrontar y enfrentar este momento de la mejor manera. Dios quiera que también se busquen políticas sociales y económicas para que nadie salga más perjudicado de esta situación y que no afecte su dignidad, su vida o su fuente de trabajo. Es también necesario contar con la solidaridad de todos porque esto es transitorio, no es algo definitivo y seguro esto nos va a llevar a descubrir otros modos, otras maneras de relacionarnos, de vincularnos, de consumir, de producir y nuevos modos de estructura social y económica”.

El obispo no tiene dudas de que el contexto actual “nos llevará a tocar como un fondo que nos haga emerger recreados, renovados y puede ser eso una oportunidad de crecimiento. Ya estamos viendo tantas formas de creatividad para seguirnos cuidando y estando atentos a los demás”.

Monseñor Corral no duda que esta situación va a sacar lo mejor de nosotros “es increíble e inesperado y cuando decíamos no tenemos el control de nada esta realidad nos hace sacar lo mejor de nosotros, como olvidar aquello que nos aparta y enfrenta. Hoy estamos viendo que estas cosas se disuelven porque nos sentimos todos una misma carne, un mismo cuerpo, un mismo corazón, un mismo sentir. Dios quiera que esta experiencia que vivimos trascienda esta coyuntura y que se vaya quedando entre nosotros para que la vayamos asumiendo como un nuevo modo de vivir. Esto también nos va mostrando que somos capaces y que juntos salimos adelante. Nadie se salva solo. Ya no estamos en el tiempo del sálvese quien pueda o del cada uno se la arregla por su cuenta. Es tiempo de todos o ninguno”.

Además, amplió: “Estamos reaprendiendo un nuevo modo de convivencia y es el que tanto tiempo hemos pregonado y bregado como la cultura del encuentro, la amistad social para hacer fuerte ese tejido frágil que formamos. En todos los rincones del mundo hay gestos, actitudes comunes que muestran algo positivo que está sucediendo entre tanta tristeza”.

Insistió el obispo en la necesidad de crecer. “Es tiempo de cambiar hábitos ante esta realidad que vino impuesta, pero ahora nosotros tenemos que transformarlo en un tiempo de gracia. Las agendas estaban llenas y de repente están todas canceladas y cuando no teníamos tiempo para tantas cosas nos damos cuenta que ahora lo tenemos para muchas cosas valiosas, importantes y esenciales como la familia, los hijos. Es un tiempo para reestructurar algunos hábitos, cambiar el enfoque porque ya no buscamos cosas para matar el tiempo, sino que tenemos que darle vida al tiempo. Y eso de modo saludable también cuidando la salud corporal y espiritual, dando y recibiendo mensajes esperanzadores y constructivos”.

Finalmente, el obispo animó a explorar las posibilidades que presenta el tiempo actual. “Todo lo que hemos tenido que suspender es por un bien. Hemos descubierto otros medios para estar cerca y en comunión con todos y cada uno en su hogar. Nos hace recuperar nuestra dimensión de que cada familia es una iglesia doméstica donde se puede rezar el vía crucis, el rosario, compartir la Palabra. Esto va afianzando y fortaleciendo una comunidad orante, fraterna y espiritual que es muy fuerte. En alguna parte del mundo estará produciendo muchos frutos”. l

