La noche que el “Negro” hizo historia

“No todos los días se convierten cinco goles. Cinco o cuatro fueron? Estoy un poquito perdido todavía”. Así declaró aquella noche del 22 de marzo del 2000 el santiagueño Alfredo Moreno, tras el 6 a 1 de Boca sobre Blooming de Bolivia, en La Bombonera. Todavía incrédulo por tamaña gesta, el delantero, que fue titular porque Martín Palermo estaba lesionado, no tomaba dimensión de lo que había logrado. Hoy, 20 años después, sigue siendo el único jugador de Boca en anotar cinco goles en un solo partido de Copa Libertadores.

El “Negro” Moreno, o el “Chango” como lo apodaron en Buenos Aires, estuvo a un tanto de igualar la marca del boliviano Juan Sánchez, que con seis es el máximo anotador en un partido de Copa Libertadores. Lo consiguió el 7 de abril de 1985, en el triunfo de Blooming sobre Deportivo Italia por 8 a 0.

El santiagueño fue el primer argentino en marcar cinco goles en un partido de Libertadores. Logro que también alcanzó Ignacio Scocco, el 22 de septiembre del 2017 en el 8-0 de River sobre Jorge Wilstermann.

Radicado desde hace muchos años en México y ya retirado del fútbol, el santiagueño recordó junto a EL LIBERAL su gran noche cuando, con apenas 20 años, se metió para siempre en la historia de Boca y en el corazón de sus hinchas, que lo recuerdan con cariño junto a Julio Javier Marchant y Omar Sebastián Pérez, el “tridente” santiagueño que en ese 2000 fue campeón de América y del mundo con el Xeneize.

¿Cuáles son los primeros recuerdos que se te vienen a la mente de aquella noche?

Lo que más recuerdo es la felicidad de la gente de Boca porque realmente hoy, después de 20 años, me doy cuenta que fue una noche especial y que siempre quedará en la mente de las personas que fueron al partido o lo vieron por la televisión. Para mí lo más emocionante es poder gritar gol en la Bombonera y yo tuve la suerte de poder hacerlo cinco veces en un mismo partido. ¡Es una locura!

Luego del primero y el segundo... ¿imaginaste que podías llegar a marcar cinco goles?

La verdad que no me lo imaginaba, pero sí sentía que podía meter otro más porque en el primer tiempo había errado dos situaciones muy claras, una que Román (Riquelme) hace una jugada por izquierda dentro del área y me da el pase, yo estaba adentro del área chica y la tiré por arriba del travesaño. Pero meter cinco, la verdad, no me lo imaginaba.

¿Qué te dijo Bianchi en el vestuario después del partido? ¿Y tus compañeros?

Carlos nos felicitó a todos por el partido y a mí me dijo que siga trabajando que no había logrado nada. Realmente yo no entendía lo que había pasado, estaba en la luna. Mis compañeros me felicitaron por lo logrado, pero sin embargo Carlos tenía razón ‘no había logrado nada’. Pero para mí hacer un gol en la Bombonera fue lo mejor de mi carrera y sentía que ya había logrado algo que soñaba: “hacer un gol con la camiseta de Boca!!!”

¿Cuál fue el llamado más inesperado que recibiste esa noche o al día siguiente?

La verdad que no me acuerdo porque me llamaron mucho más personas. Pero sí me acuerdo que en el vestuario hablé con mis papás y mis hermanos.

¿Cuál de esos cinco goles te gustó más?

El gol que me gustó más es el tercero mío, cuarto del equipo. Fue de un pase entre líneas de Román entrando al área, yo le engancho al defensor y defino fuerte arriba. Fue lindo gol.

¿ Qué te genera que sigas siendo el único jugador de Boca en marcar 5 goles en un solo partido de Libertadores?. Es lindo que siga vigente y que nadie más lo haya logrado, siempre van a hablar de mí hasta que alguien rompa esa marca. Es un orgullo poder contarles a mis hijos lo que pude lograr esa noche.

¿Crees que algún día batirán tu récord en Boca?

Ojalá que rompan el récord en una final de Copa Libertadores y que sirva para ser campeón, ja.

Aquella noche también fue titular Marchant y en el plantel estaba Pérez, ¿sos consciente que marcaron un hecho quizás irrepetible para el fútbol de nuestra provincia?

El que estuviéramos Javier, Omar y yo en el plantel es algo que siempre va a quedar grabado en la mente del santiagueño. Para mí ha sido uno de los mejores placeres de la vida poder disfrutar todo eso con dos grandes amigos y que dieron mucho al fútbol de nuestra provincia. Hay muchas anécdotas que tenemos y que sirve como pretexto para juntarnos a comer un asado.

¿El Boca del 2000 fue el mejor equipo que integraste?

No hay dudas de eso. Fue el mejor plantel y el mejor equipo. Había grandes jugadores posición por posición. Y teníamos a Román quien era el que le metía la magia. A Martín que las metía todas, a Guille que desequilibraba por los costados, a Seba que quitaba todo y aparte te la entregaba redondita. Y así podría nombrar a todos desde Oscar Córdoba hasta nosotros los chicos que entrábamos y hacíamos goles o hacían fuerte el medio campo o defensa. Todo fluía en ese plantel. Fue sin dudas el mejor equipo.

Definime o describime una noche de Copa Libertadores en La Bombonera.

No hay palabras para describir lo que se siente cuando vas saliendo del túnel y vas corriendo hacia la media cancha para saludar a la cancha que está por reventar de llena y todos cantando “ Yo Soy de Boca Señor ...” No hay palabras para expresar lo que se siente en el corazón y la piel. Es la sensación más grande que he tenido en mi carrera. Lo que pasa es que es Boca!

“Si no sales de tu casa, no te va a pasar nada”

Alfredo Moreno realizó la mayor parte de su carrera como futbolista en México, país en el que se encuentra radicado. De hecho se retiró allí, a mediados del 2018, jugando para el Celaya FC. Pero actualmente sigue ligado al fútbol. “Estoy viviendo en Aguascalientes, en el centro de México, tengo una empresa de intermediación deportiva. Veo jugadores de todo Sudamérica y los trato de ubicar en México,o según las necesidades de los equipos. También tengo otros negocios fuera del fútbol”, comentó.

La pandemia que azota al mundo entero era un tema que no podía faltar en la charla con el ex jugador, quien contó cómo está la situación en el país azteca.

“El tema del coronavirus es muy delicado porque es un virus que es contagioso. Aquí, en Aguascalientes, solo hay seis casos confirmados de personas que se vinieron del extranjero y la sociedad está actuando con mucha cautela. Y tratan de estar en la casa. El tema de porque piden que no salgas de tu casa es para evitar el contagio. Aquí ya suspendieron clases y cerraron restaurantes y se tomaron muchas medidas antes de que el gobierno te obligue a quedarte en tu casa”, manifestó el santiagueño.

El “Chango” tiene a casi toda su familia en Santiago, pero no quiere entrar en pánico por el coronavirus, por lo que reiteró que lo mejor es que cada uno se quede en su casa.

“Estoy en comunicación con ellos y sé como está la situación. Es muy claro, si no sales de tu casa no te va a pasar nada. Son 14 días nada más, tampoco es que te vas a volver loco. Hay que tener prevención y no pánico”, concluyó el ex futbolista.l