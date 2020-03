22/03/2020 - 02:25 Deportivo

El tercera línea santiagueño e integrante de la franquicia de Jaguares, Bautista Pedemonte se mostró feliz y agradecido de todos sus compañeros y staff de la UAR, luego de haber recibido la notificación de que fue seleccionado en el puesto número 3 en el mundo entre los mejores 50 jugadores de rugby juveniles por un portal inglés.

Se trata de capitalino Bautista Pedemonte, quien se encuentra en estos momentos en cuarentena junto al resto de los integrantes de plantel de Jaguares en sus respectivos domicilios en Buenos Aires por la suspensión de los entrenamientos ordenada por la UAR, y fue seleccionado por el sitio inglés Rugby Pass dentro de los jugadores juveniles talentos en el mundo.

“Estoy feliz pero este premio es de todo el grupo”, le dijo este potente tercera línea de Jaguares a EL LIBERAL desde Buenos Aires de manera exclusiva.

Enseguida agregó: “Este logro a nivel mundial me puso muy feliz, pero la verdad que no hubiera sido posible si no hubiera tenido la ayuda de mi familia, mi club (Lawn Tennis) , amigos, y de mis compañeros de Los Pumitas y del staff técnico”, contó.

Rose internacional

Para Baustista Pedemonete, este hecho de haber tenido rose internacional fue muy importante para entrar en la consideración internacional.

“Sin los seleccionados juveniles que participé tantos en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires en donde obtuve la medalla dorada en el seven, al igual que haber tenido juego en los mundiales juveniles con Pumitas M20 en Francia y en Rosario, no hubiese podido llegar a esta distinción”, contó.

También Pedemonte incluyó a todo al staff de entrenadores, quienes le dieron una gran mano. “La verdad que todos los entrenadores y el staff que me formaron también son parte de este premio. “Siempre soy de pensar que las distinciones o premios no son individuales sino más bien a veces colectivos en este deporte. Pasa que muchos somos los que hacemos el esfuerzo y en donde en el equipo todos tiramos para un mismo lado. La verdad que en este sentido siempre le toca el reconocimiento a una persona, en este caso fui yo, pero creo que todos ellos también se lo merecen”, comentó.

Finalmente, Pedemonte dijo que espera que pase pronto esta pandemia para volver a las canchas. “Por ahora hay que ser prudentes y respetar las medidas se seguridad”, concluyó. l