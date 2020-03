Se duplicó el número de apresados en el segundo día de cuarentena

22/03/2020 - 02:45 Policiales

En el segundo día de la cuarentena total y obligatoria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional, la sociedad santiagueña parece no entrar en razón y no sólo que no disminuyó la cifra de casi 100 apresados durante la primera jornada, sino que ayer prácticamente se duplicó.

El Gobierno Nacional apeló a la responsabilidad civil para tratar de evitar que la propagación de la pandemia del coronavirus se produzca de manera desenfrenada, lo que provocaría el colapso del sistema de salud y para ello es esencial el aislamiento social.

Sin embargo, decenas de santiagueños fueron interceptados por la Policía de la Provincia en las calles de la ciudad y zonas rurales, sin poder justificar su presencia en la vía pública, desoyendo por completo las recomendaciones sanitarias.

Sólo en la circunscripción judicial Capital, los fiscales, Dres. Alejandra Holgado y Sebastián Robles, dispusieron la aprehensión de casi 80 personas y otras 40 fueron demoradas y notificadas de la apertura de un proceso penal en su contra.

Sólo en Pampa de Los Guanacos, otras 17 personas fueron apresadas. En La Banda, otro medio centenar, sólo en la Seccional 12 fue demorada una veintena.

A todas esas personas, se suman otras 15 en Las Termas y una cifra similar en la circunscripción de Añatuya.

Las autoridades llaman a tomar conciencia, ya que de lo contrario no quedará otra alternativa que endurecer los controles aún más y tomar medidas rigurosas.l