Un niño le preguntó al Presidente si el “Ratón Pérez” también estaba en cuarentena

22/03/2020 - 14:54 País

No es la primera vez que el presidente de la Nación, Alberto Fernández recurre a Twitter para distanciarse por unos minutos de la coyuntura y mantener un contacto directo con la ciudadanía.

Claro que esta vez, la respuesta del primer mandatario no solo llamó la atención por su capacidad para abstraerse de la aburmadora realidad, en medio de la pandemia por el coronavirus, sino por el contenido de la pregunta que le acercó una seguidora.

"Querido @alferdez necesito consultarte si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez. A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policia lo detenga", fue el mensaje de @littlekbz , luego de que el primer mandatario determinara la incorporaciones de nuevas actividades exceptuadas en la cuarentena.

"@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto si. Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquin deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa!!!", respondió Fernández, acompañando el mensaje con un emoji.