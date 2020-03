Argentino residente en Italia: “Lo que se está haciendo en Santiago, es por el bien general”

22/03/2020 - 21:31 Santiago

Fabio Bregant es argentino que vivió 15 años en nuestra provincia, y desde hace 35 años residente Turín, Piemonte, Italia. Conoce todo lo que ocurre en Santiago del Estero a través de la página web de EL LIBERAL, y allí vio el video en el que el gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, explicó a los santiagueños sobre la implicancia y la importancia de respetar el aislamiento social impuesto como prevención del coronavirus.

Las palabras del gobernador lo conmovieron, y se decidió a enviar una carta a EL LIBERAL , para expresar su beneplácito y felicitar al doctor Zamora.

La carta dice textualmente:

El día 18 de marzo pasado, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero Dr. Gerardo Zamora mandó en la red un video registrado en la cual explicó la motivación y la importancia de respetar la cuarentena impuesta en toda la provincia.

Después de un largo periodo vivido en Santiago, teniendo todavía muchas amistades que diariamente me escriben para tener noticias, conociendo muy bien el folklore que siempre reinó como un gran símbolo de unión social y que seguramente seguirá siendo así después que pase todo esto, no me queda solo que humildemente confirmar lo que el Dr. Zamora comunicó con gran determinación y claridad de exposición a todos los santiagueños de respetar la cuarentena quedándose en la casa evitando así nuevos posibles contagios, hasta llegando, siempre fuera necesario, de recurrir a medidas drásticas como arrestos en horarios diurnos o nocturnos a infractores e irresponsables con consecuentes secuestros de bienes como vehículos o motos todavía circulantes, y sin alguna motivación fehaciente y necesaria de los mismos infractores.

Creo que no hace falta explicar lo que realmente sucede en tantos países a causa de este virus y como se está expandiendo, donde los decesos se multiplican día por día aun teniendo una excelente sanidad, donde en la ciudad de Bérgamo, actual foco principal del Coronavirus en Italia, los ataúdes vienen transportados con camiones del ejército hacia las ciudades más cercanas para su cremación porqué el tiempo y el cargo de trabajo está al más allá de cualquier fuerza humana. Médicos que perdieron la vida honorando su profesión, y podría contar más, mucho más, siempre esperando que sirva para sensibilizar a quien tenga un mínimo de conciencia.

Bueno, con este breve artículo, me permito de felicitar nuevamente al Dr. Zamora por su decisión y acción de prevención inmediata para el bien común y la salvaguardia de toda la comunidad de la provincia, sin algunas diferencias sociales, religiosas, económicas y políticas.

Un gran abrazo a todos desde mi casa y cuídense mucho.

Su visión de la dramática situación por la que se atraviesa en Italia

Fabio Bregant mantuvo un dialogo telefónico con EL LIBERAL desde su lugar de residencia en Italia, en la que lamentó la situación que se vive en el mundo a causa del Covid-19, y recordó el tiempo en el que vivió en nuestra provincia.

¿Por qué escribió la carta Fabio?

La carta espero que haga bien, que sensibilice a mucha gente, lo hice de corazón, seguramente servirá para algo. Sé bien lo que está sucediendo en Santiago.

¿Cómo se relaciona con Santiago?

Viví en Santiago del Estero. Soy argentino, nací en Buenos Aires, a los 10 años mi familia fue a Santiago (hubo un periodo que estuve en Italia, ya que mi padre es director textil) y fue contratado para ir a la Grafa, aunque primero estuvo en Buenos Aires. Lo trasladaron a la fábrica nueva en La Banda, la pasé mi adolescencia desde los 10 hasta los 25 años. Estoy en contacto con mucha gente, muchos de ellos folcloristas. Cada tanto vuelvo. Estuve el año pasado, tengo muchas amistades, y es como si nos hubiéramos visto hace una semana, la verdad que la amistad es una de las cosas más lindas de Santiago.

A los 25 años vine a Italia, donde hice mi vida profesional. Soy director de un establecimiento de propiedad familiar, están cerrados ahora. El sábado, aquí en Italia hubo un decreto (el primero serio) en el sentido de que hasta ayer ningún establecimiento tenía la obligación de cerrar. Desde ayer, el primer ministro Conte decretó que todos los establecimientos italianos están cerrados salvo que no sea por utilidad actual en el sentido de la sanidad. El objetivo es que la aislación sea más efectiva. Hay que entender que estamos en guerra con alguien que no conocemos y todavía no hay una cura eficiente como para parar este virus.

¿Cuál es la situación en Italia según su experiencia?

Es una situación muy difícil, hay muchísimos casos de coronavirus. Estoy en Turín, capital de Piemonte, la cuarta región más afectada. Primero está Lombardía, segunda Reggio Emilia, tercera Veneto y cuarta Piemonte, las cuatro provincias más productivas de Italia. Tal vez atacó porque hay más densidad, muchos establecimientos, hay mucha circulación.

Al inicio no hubo decreto como se hizo en Argentina, lo mejor que se pudo hacer en este momento en forma implacable de decir “todos en la casa dos semanas”. Y vamos a arrestar a los que salen de joda, de asado como se dice en Santiago. Y es lógico, es una cuestión que mucha gente no lo entiende, pero lo tiene que respetar, pero como dijo el doctor Zamora, no son vacaciones pagas. Entonces quédense en las casas. Si no lo cumplen, está bien que sea así de estricto. Es una cuestión que hay que tomar muy en serio. Se nota que el Dr. Zamora se asesoró bien. Yo salí de grupos porque seguían mandando bromas sobre el tema porque no entendían la gravedad del tema.

¿Ahora se toma más conciencia?

Eso pasa en una sociedad. Cuando llega de golpe, aquí fue en dos semanas, al inicio nadie se daba cuenta, y después empezaron a aparecer casos en forma exponencial y lo mismo pasó en Francia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. Por ejemplo el primer ministro Boris Johnson, de Inglaterra, dijo primero que la gente sería inmune con el tiempo. Ahora entendió y está todo cerrado. Se aplica lo que se conoce como Lock down (cierre completo). En Italia (a las 18 hora local), son hasta ahora 5.476 decesos. Es un terror.

¿Cómo se compone su familia?

Soy casado, tengo dos hijas y vivo acá en Turín y mi mujer trabaja en la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica) y mis hijas trabajan ahí. Así que nos vemos una vez al mes. Ahora estamos todos aislados. Lo único que se puede hacer es el mismo decreto que se puede salir para comprar alimentos y farmacias.

¿Fallecieron personas conocidas suyas?

Fallecido no, pero sé de gente que sé que tiene el coronavirus y están entubados. Hubo sí una falsa comunicación en el establecimiento donde trabajo, que un empleado se enfermó y como broma dijo “tengo el coronavirus”, imaginate lo que pasó con el resto de los obreros.

La gente tiene miedo, y la única forma de vencer es aislarse, es lo único que hoy rinde para soportar, no resolver, esta enfermedad tan larga. Es sin dudas un fenómeno, es una experiencia que no se va a olvidar nunca, pero hay que aislarse, no tener vergüenza de usar barbijos, hay que ser consciente, sobre todo los jóvenes. Los viejos tienen miedo porque ataca sobre todo el sistema respiratorio, todos saben, por ahora lo más importante es respetar el ente nacional y provincial dicen que hay que hacer. Estuvo espectacular el doctor Zamora, no me canso de decirlo. No sé si la gente entendió, ojalá sí.

Igual, no culpo al santiagueño, porque cuando poco a poco crece la información y hasta tomar conciencia pasan algunos días. Una cosa es Italia, otra es Santiago. Espero que no pase nada, pero es una situación que la gente lo entienda, tarde o temprano va a pasar.

¿Es realmente de terror la situación en Italia?

Lo de los camiones del ejército es cierto, lo que escribí. Tienen crematorios en Bérgamo y no dan abasto. La gente no tiene la posibilidad de saludar al difunto. No existe sepelio, no hay nada, está documentado, es una realidad, no tienen ni siquiera el derecho de despedir al familiar que muere, no se puede hacer el funeral, nada. Así es ahora. Es de terror, pero hay que mantener la calma y esperar que salga una vacuna y salir a comprar alimentos o fármacos y aislarse.