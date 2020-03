Carlos Tévez sigue el plan de trabajo al pie de la letra

23/03/2020 - 00:54 Mundo Boca

Durante el tiempo que dure la cuarentena, Carlos Tévez no quiere dar un solo centímetro de ventaja para seguir rompiéndola cada vez que le toque saltar a la cancha.

El ídolo se propuso ajustarse 100% a un dieta equilibrada y a una exigente rutina de ejercicios en casa para mantenerse en estado y, en consecuencia, conservar su nivel dentro de la cancha. Nada de asados ni gaseosas. Lejos de los dulces, las frituras y las harinas. Ni una copa de alcohol para brindar con la familia. Y mucho trabajo físico (en doble turno, de ser necesario) para sentir lo menos posible el parate y volver con todo cuando se reinicien la Copa Superliga y la Libertadores.

“El aislamiento agarró a Carlitos en su mejor momento en Boca, entero y con mucha confianza para jugar, pero sabe que si no se entrena a full puede tirar todo por la borda y tener que esforzarse el doble para volver a alcanzar este nivel’, le explicó al diario Olé una fuente cercana al ídolo. Y agregó: “No es lo mismo entrenarte en tu casa con el plantel, pero si él hace lo que tiene que hacer no le va a costar tanto volver a jugar. Y más si hay que recuperar muchos partidos en poco tiempo”. Dato no menor: el “Apache” cumplió 36 en febrero y más de una vez contó el gran esfuerzo que le demanda recuperarse después de los partidos.

Carlitos está siguiendo al pie de la letra la hoja de ruta que el preparador físico Damián Lanata les envió a los futbolistas a través de WhatsApp apenas el club decidió licenciar al grupo para prevenir casos de coronavirus. Es un plan de entrenamiento físico y una dieta específica para cada jugador, teniendo en cuenta que no todos los organismos funcionan y responden de la misma manera. Los valores que van surgiendo de la puesta a punto de Carlitos son monitoreados en tiempo real por el “profe” Lanata.