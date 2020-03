La economía de los clubes de Santiago, en jaque

23/03/2020 - 01:24 Deportivo

Si bien está claro que, en esta crisis mundial que genera la pandemia del coronavirus, lo primero es la salud, también hay otros daños colaterales. Y el primero que salta a la vista es el factor económico. Lo sufre la población en general (muchas personas no pueden trabajar y, por ende, no tienen ingresos) y también los clubes. Es que si la pelota no rueda, no se generan los recursos suficientes para el funcionamiento de una institución.

“Ahora, en toda esta semana, vía telefónica, se va a hablar porque se van a ver las situaciones contractuales que hay y las que se van a ir presentando si no se juega, porque el financiamiento del fútbol no va a ser el mismo”, advirtió el ingeniero José Alfano, presidente de Central Córdoba.

Consultado sobre si la reducción en los salarios de los futbolistas, tal como barajan muchos clubes, es una opción, respondió: “Todo es un tema que se va a ir dando en virtud de las circunstancias. Ésta es una situación dificilísima y que nos afecta a todos. Desde el punto de vista económico, es trágica para todos. Tiene que primar el sentido común y la solidaridad básicamente”.

Sobre el ingreso por televisación, quizás el mayor que tienen los clubes de Superliga, Alfano aclaró: “La TV paga por mes vencido. Es decir que todavía tenemos marzo por cobrar. Pero de ahí en adelante hay una incertidumbre absoluta”. Y agregó: “Hasta los jugadores tendrán que entender que esta es una situación especial y que afecta a todo el mundo”.

Guillermo Raed, titular de Mitre, dio su parecer al respecto. “De esta situación se sale sacrificándonos todos un poco. En este caso, seguramente el club perderá algo y posiblemente los jugadores pierdan algo. Habrá que ver cómo sigue los desembolsos de la televisión en la AFA, seguramente pueda haber algún replanteo en cuanto a esa situación”, señaló.

“Pero recién estamos transitando las primeras horas de este escenario que ha sido totalmente imprevisto como para poder conjeturar y sacar alguna conclusión que pueda tener algún hilo de seriedad”, agregó.

Finalmente, Eduardo Makhoul, mandamás de Güemes, señaló: “Nosotros no tenemos problemas con los jugadores por ahora, ellos entienden la situación y saben que siempre que el fútbol ha estado activo, a ellos se les ha cumplido. Comprenden la situación que estamos atravesando y en ese sentido estoy muy agradecido tanto con el plantel como con el cuerpo técnico”.

“El club está cerrado y vamos a esperar lo que se decida a nivel nacional y a hacer lo mismo. Pero los vamos a ayudar a los jugadores en lo que necesiten, no los vamos a abandonar porque estamos a la par de ellos. Incluso, antes de que se pare esto, les hemos pagado mitad de sueldo”, concluyó.