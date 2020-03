Leonardo Mainoldi: “Decidí quedarme en Santiago y veo que aquí se están haciendo bien las cosas”

23/03/2020 - 01:31 Deportivo

Leonardo Mainoldi decidió quedarse en Santiago y no se arrepiente. Así lo dejó en claro en la entrevista telefónica que le concedió ayer a EL LIBERAL , desde su departamento, ubicado en el casco céntrico de nuestra ciudad.

“Estoy con mi familia, que son mi mujer y mis hijos, y realmente me siento muy contenido. En Santiago estoy muy bien, muy a gusto, y realmente me siento como en mi segunda casa. También es verdad que en mi caso personal, mi madre es de alto riesgo, porque tiene problemas cardíacos, pero aunque hubiera estado en Cañada no me hubiese podido estar con ellos porque está prohibido. Más que hablar por teléfono, como lo estoy haciendo todos los días, no podría hacer”, explicó el capitán de Quimsa, que está acompañado por sus hijos (Pía y Renato), su esposa (Verónica) y sus suegros.

“Decidí quedarme en Santiago y veo que aquí están haciendo muy bien las cosas. Espero que esto pase cuanto antes, no le pongo fecha ni nada. No sé si voy a ir también. De momento estoy acá y muy bien, haciendo la cuarentena, estando en casa y cuidando a mi familia”, agregó convencido.

Mainoldi también opinó de la campaña “#YoMeQuedoEnCasa”, que impulsa también su club y que lo tiene como uno de sus protagonistas. “Todo lo que podamos hacer, ese granito de arena que cada uno puede aportar, realmente suma y mucho para que la gente tome un poco de conciencia. Cuando uno mira los noticiarios, cree que están exagerando o agrandando más de lo que realmente es. Ojalá que fuese así, pero no lo es”, señaló preocupado.

Comparación

“En mi caso personal, tengo mucho contacto con gente de España por el tiempo que he estado jugando allá. Tengo muchos amigos y estoy todos los días hablando y sé lo crudo que lo están pasando. Acá ya llegó y seguramente se va a agrandar este tema, pero espero que no sea como lo que les está tocando vivir a ellos hoy por hoy”, expresó el ala pívot santafesino, que jugó en Pamesa Valencia (2002/04), Pamesa Castelló (2004/05), Autocid Ford Burgos (2005/06), Plus Pujol Lleida (2006/08), Fuenlabrada (208/13) y Laboral Kutxa (2013/14).

“Hay que quedarse en casa, hacer caso a lo que dicen las autoridades. Hay mucha gente que lo está haciendo, pero también hay gente que no toma conciencia. Lo tienen que hacer, porque cuando no lo hacen, se perjudican y también a la gente que tiene al lado. Hay que estar tranquilos, que no es fácil. Yo trato de demostrarles tranquilidad a mis hijos y a mi señora. Uno veía que esto pasaba en las películas, pero también puede pasar en la vida real”, explicó.

‘Por último, se refirió a las opciones que barajan acerca de la temporada 2019/20 de la Liga Nacional. “Lo que decidan las autoridades no nos compete a nosotros. Uno puede dar su punto de vista y después lo que decidan va a ser como muy en el día a día. Obvio que la salud está mucho antes en este caso y cuando haya seguridad para jugar, se va a reanudar el torneo o se va a empezar un torneo nuevo. Ya después se verá cómo va. Hablando de lo deportivo, hay cosas importantes por solucionar. Depende también de otras medidas. Yo creo que se debe hacer algo muy parecido a lo que decidan otras Ligas como la ACB o la NBA. Es complicado decir si va a reanudar o no. Se ha desvirtuado todo y es difícil pensar cómo puede terminar la liga. Puede ser también que nos den campeones, pero tampoco sería de la mejor manera. Veníamos haciendo un gran año, sobre todo por el grupo y da un poco de bronca que pase todo esto”, cerró Mainoldi.