Damián Tintorelli: “Vinimos a Junín para estar cerca de nuestros padres”

23/03/2020 - 01:34 Deportivo

Damián Tintorelli volvió a Junín junto con Flor, su esposa, y Agostina, su hija, luego de permanecer unos días en la provincia, tras la decisión de la dirigencia de Olímpico de licenciar a su plantel ante la amenaza del coronavirus.

En comunicación telefónica desde esa ciudad bonaerense, el capitán de Olímpico comentó por qué tomó esa decisión.

“Cuando nos alertaron de todos los problemas que había y Olímpico empezó a liberar a los jugadores, nos quedamos unos días en Santiago, pero todo empezó a agravarse. Entonces, hablé con mi señora, más que nada por nuestros padres, que son grandes. Yo venía charlando con amigos en Italia, que me iban contando cómo era el día a día allá, que se iba empeorando todo. Uno de mis amigos me dijo: ‘Si tenés la posibilidad de ir a tu casa y estar con su familia, es lo correcto. Si no vas a quedar aislado en un solo lugar, como pasa en Italia’. Agarramos las cosas y nos vinimos a Junín para estar cerca de nuestros viejos, porque la gente mayor es la más vulnerable”, comentó el pívot de 38 años, que reveló haber hecho los mandados para sus padres.

“Estamos acá, cumpliendo a rajatabla la cuarentena. Nosotros arrancamos antes de que se decretara, porque sabíamos cómo se venía el tema. Nos dieron una rutina, obviamente sin gimnasio, sin ir a ningún lado, porque no podemos”, agregó.

Consultado acerca de cómo está la situación en Junín, explicó: “Acá se endurecieron mucho las medidas, han llevado gente presa, han cerrado varios paso nivel y las entradas a la ciudad. Por todos lados andan los patrulleros dando vueltas y si ven a alguien, lo llevan”.

Episodio

“Tinto” comentó un episodio que lo tuvo como protagonista el viernes, en horas de la mañana. “Yo tengo un lugarcito, al frente de mi casa, que es una zona descampada. Son diez pasos saliendo de mi casa, son 50 metros para correr. Yo estaba haciendo mi actividad afuera, paró un patrullero, me dijo que por favor ingrese y tuve que entrar. Tenía razón. Si uno se pone a pensar, es lo correcto. Ahora trato de hacer con lo que puedo acá en mi casa, como para mantenerme activo”, reveló.

Por ser un deportista de alta competencia, reconocido a nivel nacional, Tintorelli destacó la importancia de que los deportistas participen de la campaña “#YoMeQuedoEnCasa”.

“Tenemos que cumplirla a rajatabla para que esto no se haga algo grave. Si en Italia colapsaron los centros médicos, acá en Argentina puede ser más complicado. Es por el bien de todos. Nos tenemos que unir todos en algo común que es estar en su casa. Ojalá que todos tomemos la consciencia de la gravedad. Uno escuchando a un Manu como que llega todo el mundo, por lo menos a la parte deportiva. Seamos conscientes de que esto si salimos todos juntos, no tiene que haber grieta”, opinó.

Por último, el capitán de Olímpico habló de cara al futuro. “Si esto se acaba a corto plazo, uno quiere volver y la verdad que la inactividad no le hace bien a nadie. Ojalá que se vuelva y que se termine la liga, pero bueno. Si va para muy largo, no sé si después conviene arrancar en agosto otra liga o la misma liga. La AdC está trabajando para tomar una decisión por el bien de todos: de los clubes, de los jugadores, de la gente”, opinó convencido.