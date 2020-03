Actor de Élite quiere trabajar en la Argentina

23/03/2020 - 22:16 Pura Vida

Si hay un hábito que creció a partir de la pandemia del coronavirus es el sentarse delante de una pantalla para disfrutar de una película o una serie. Y a Élite, la ficción de Netflix que estrenó su tercera temporada le vino bien este parate en el que está el mundo. Su propuesta es una de las más vistas, y aparece en los primeros lugares del ranking del streaming por lo menos en la Argentina.

La serie que cuenta las historias de los alumnos del colegio top Las Encinas tras el asesinato de Marina (María Pedraza), inicia la nueva entrega con otra muerte, la del propio “Polo”, el asesino de la joven, interpretado por el actor Álvaro Rico, quien a sabiendas del prestigio de las producciones locales, y con el antecedente de su colega español Albert Baró, quien trabajó en “Argentina, tierra de amor y venganza”, ya le confió a la prensa de nuestro país su deseo de ser convocado alguna vez para actuar en la Argentina.

“Me encantaría. Siempre dije que me encantaría empezar una etapa de trabajo por América Latina. A mi edad hay mucha gente trabajando y ojalá algún día pueda tener una experiencia bonita y trabajar en Argentina, y hacer gira por América porque me gusta mucho. Me siento muy cercano a ustedes”, dijo en diálogo a Ciudad.com.

La serie Élite está atravesada por el sexo, la promiscuidad, el alcohol, la violencia y la puja de las clases sociales. No obstante, Álvaro Rico tiene su propia mirada. “No hay que olvidarse que la serie pone en juego muchas circunstancias y visibiliza la promiscuidad, la homosexualidad y el problema de las drogas, pero no hay que perder de vista que hacemos ficción y entretenimiento. No soy quién para arriesgarme a decir si eso que se ve en la pantalla ocurre. Suceden esas cosas como en cualquier otra sociedad. En todos los países los jóvenes están en una etapa de descubrimiento personal, profesional, donde exploran muchas cosas. Por eso hay que tener una personalidad bien construida y buena gente alrededor para que sea lo más sana y contenida posible, sin meterse en mundos turbios. Pero si se expone la droga es porque existe, pero tampoco es la abanderada ni quiere enseñarle nada al televidente. Simplemente se muestra. Creo que no hay que perder de vista que vemos una serie que al fin y al cabo quiere divertir, entretener, más allá de que tenga un contenido social. Yo no me quiero poner en ejemplo de nada ni quiero dar consejos porque tampoco es el objetivo. Estamos planteando una realidad y cada uno después puede empatizar más o menos, puede parecerle cercano o escandalizarlo. Élite tiene el gen de querer escandalizar de la mejor manera posible”, reflexionó.

Sobre cómo fue ver su propia muerte, contó: “No me da miedo la muerte. Pero es sorprendente verse en pantalla caracterizado como muerto. Creo que ha sido una evolución coherente tanto para la trama de Élite como para el personaje. Hablé con los creadores de la serie, Darío Madrona y Carlos Montero, me contaron lo que habían pensado para Polo y, siendo sincero, no me sorprendió del todo porque había que cerrar de alguna manera una etapa. Lo que yo quería era darle un final a la altura del personaje. La tercera temporada se centra en este personaje, me pareció un regalo y fue la mejor manera de despedirme”.l