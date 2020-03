Alertan por quiebras y que muchos comercios no podrán pagar los sueldos

23/03/2020 - 23:37 Economía

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero alertó por la crisis que se avecina en el rubro ya que “‘muchos comerciantes no saben cómo van a pagar los sueldos de marzo”.

La entidad, conducida por la Ing. Alejandra Rafael, sostuvo que “hay rubros que están muy afectados. Hay que pagar sueldos, moratorias, impuestos, alquileres, deudas bancarias y una enorme lista de obligaciones. Pero sin recaudación no hay ingresos para enfrentarlas”, señalaron desde la institución.

A la vez, se hicieron eco de lo señalado por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) a nivel nacional, Gerardo Díaz Beltrán, respecto de que “para activar la economía necesitamos un país sano”.

A nivel local, de no mediar ayudas desde la Nación en el plano laboral, impositivo y financiero, desde la Cámara de Comercio (CCI) anticiparon una perspectiva catastrófica: “Lo que pedimos es para que los cierres de comercios no desencadenen una crisis económica tremenda como la que estamos proyectando”, señaló Rafael. Ante la emergencia decretada por la pandemia, desde la entidad muestran preocupación. “Muchas Pymes no pueden resistir la cuarentena. Hay rubros muy afectados como peluquerías, cotillón y regalos, indumentaria, calzado y marroquinería, electrodomésticos, bares, restaurantes, decoración, joyería, jugueterías, electrónica, librerías, mueblerías, los relacionados con eventos y turismo, hoteles, salas de juego. Pero para tener una economía activa necesitamos un país sano”, aseguró.

Señaló también con respecto de cuentapropistas que “sabemos que quedaron muy comprometidos los monotributistas, autónomos y cuentapropistas (albañiles, carpinteros, pintores, herreros, electricistas, plomeros, etc.) y dada la velocidad de los acontecimientos, la paralización de infinidad de actividades, recordemos que las pymes movilizan casi 70% del empleo del sector privado.

Rafael reconoció que, al igual que en otras provincias, es crítica la situación del rubro en Santiago al señalar que “tenemos obligaciones contraídas, como el pago de sueldos y si no estamos con las puertas abiertas se hace imposible pagar el sueldo a fin de mes”.

“Luego de dos años de caída de ventas estamos con una situación muy débil. Ningún comercio tiene la capacidad de soportar sin una ayuda del gobierno nacional”, indicó.

Puntualizó que “lo que pedimos es para que los cierres de comercios no desencadenen una crisis económica tremenda como la que proyectamos”.

En tanto, también alertan sobre la duración de la restricción para circular. “Un escenario es por 15 días y otro muy diferente (y caótico) con 4 meses de cuarentena total. En el mediano plazo habrá economía de guerra. Y será el Estado el que deba auxiliar y marcar parámetros: es decir, emitir, repartir alimentos”, indicaron. l