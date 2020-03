Detienen a ex policía por amenazar con matar al gobernador y le secuestran dinero y armas

23/03/2020 - 01:24 Policiales

Personal de la Policía de la provincia, del USAR e Investigaciones procedió al allanamiento de una vivienda en el barrio Sarmiento de ciudad Capital, donde se detuvo a Rubén Alberto Vivas, con domicilio legal en Oceanía y Urquiza s/n B San Javier, La Banda.

El detenido es un ex policía que integró el grupo de tareas del ex represor Musa Azar Curi, de 49 años, con fronduosos antecedentes penales que culminaron en el año 2002 con su exoneración de la Policía de la Provincia, tras ser involucrado en el robo de un cargamento de cigarrillos, CD´s y sustracción de postes, en compañía de otros funcionarios policiales, en el caso conocido como “operativo en Pinto Ruta 34”.

Durante el operativo se secuestró un teléfono celular marca Samsung A 10, un teléfono celular Samsung J 7 prime, una notebook y un automóvil marca Chevrolet Prisma.

Seguidamente se realizó otro allanamiento en su departamento ubicado en el sector de monoblock en intersección de calles Irigoyen y Deán Funes de la ciudad de La Banda, donde se secuestró:

1) Una pistola marca Bersa modelo Thunder, serie N°883202.

2) ropa de uniforme policial.

3) dos armas largas.

4) 320 dólares.

5) $723.000.

6) una caja de proyectiles calibre 9mm.

7) una caja de proyectiles 22 largo.

8) Libro de actas.

9) sellos aclaratorios.

10) un porta cargador.

11) Un pendriver.

12) Una tarjeta de memoria.

13) Documentación varia.

Además de los antecedentes enumerados anteriormente, la situación de Rubén Alberto Vivas, se vería agravada por el secuestro de armas de fuego y uniformes policiales en su domicilio y una importante suma de dinero, pese a que figura como irrecuperable en el sistema bancario (Banco Columbia S.A).

El detenido conocido en la jerga como “Cani”, también estuvo ya detenido en agosto del 2003, junto a 8 policías y 5 civiles, por los delitos de “Asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, violación de sellos y medios de pruebas, encubrimiento y hurto simple, en todos los casos en concurso real”. Un hecho que tuvo amplia repercusión periodística.

Otros Antecedentes

Desde el año 1996 hasta el año 2000, se desempeñó en el Departamento Informaciones de la Policía de Santiago del Estero, popularmente conocida como “D 2 o como "Gestapo santiagueña".

Reconoció que su labor diaria era a las personas ordenarlas por números, códigos y por letras y en muchos casos, cuando no tenían afiliación partidaria, se investigaba acerca de su ideología política, siempre “bajo las ordenes” y pedido del ex jefe de Inteligencia, comisario Antonio Musa Azar Curi, condenado por el doble crimen de La Dársena y con cuatro condenas a prisión perpetua (tres por delitos de lesa humanidad, y una cuarta por crímenes en tiempo de democracia) y el ex secretario de Seguridad, Jorge D’ Amico.

Además, Vivas fue sindicado como uno de los cabecillas en el robo millonario a un conocido abogado del medio, y estaba siendo investigado por una causa del año 2018 donde a través de una cuenta de Facebook habría ejercido actos intimidatorios y violencia de género en perjuicio de una conocida cantante popular quien lo denunció penalmente en Delitos Complejos, y por la cual pese sobre él, una prohibición de acercamiento.

La semana pasada, el detenido habría hecho circular un audio entre algunos ex policías manifestando “que estaba feliz porque el Coronavirus había llegado a la provincia y que si el virus no lo mataba al gobernador, lo mismo iba a haber novedades pronto atento a que lo iban a matar los exonerados de la policía”.

El ex policía Vivas, se encuentra detenido bajo investigación de la Fiscal Erika Leguizamón.