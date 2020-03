Patricia Bermúdez pintó un panorama desalentador

24/03/2020 - 01:43 Deportivo

¿Qué va a pasar finalmente con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?, es la pregunta que se hacen todos ahora, aunque las últimas novedades apuntan a que puede haber suspensión definitiva por la pandemia del coronavirus.

Y una de las deportistas que está pendiente de esta situación es la luchadora olímpica santiagueña, Patricia Bermúdez.

“Hasta lo que yo sé, hay un comunicado que los Juegos Olímpicos se pasaron para el 2021. Es lo que se comenta. Oficialmente todavía no lo hicieron, pero ya hay una movida para que se posponga para el año que viene”, expresó la “Pato” en una charla que mantuvo ayer con EL LIBERAL, desde Buenos Aires.

Luego acotó: “Las clasificaciones, por lo que se dice, serían a fin de año”.

Bermúdez también está atenta a la situación del coronavirus y expresó: “Estoy aislada y tomando las precauciones como corresponde. Tuve la suerte de poder volver antes al país y la verdad que estoy muy agradecida con el Enard. Veo las noticias de cómo la está pasando la gente que no pudo regresar al país. Veo esa situación y me pongo en su lugar porque me hubiera tocado eso”.

Volviendo otra vez al tema de los Juegos Olímpicos, la luchadora se mostró a favor de la suspensión definitiva teniendo en cuentas las diversas dificultades que tendrán los deportistas para llegar en óptimas condiciones al torneo.

“¿Cómo hace la gente para prepararse? No se podría. Imaginate que las clasificaciones (previstas para junio) también están muy cerca y nadie llega ni siquiera con una preparación”, finalizó.l