La temporada del Torneo Regional Federal Amateur podría quedar nula

En su edición de ayer, EL LIBERAL publicó un detallado informe de lo que puede suceder en Superliga, Primera Nacional y Federal A en el caso de que se prolongue demasiado el parate por la pandemia (algo que cada vez parece más probable). Se anularían los descensos en las tres categorías y los ascensos del Federal A y Primera Nacional serían para los mejores equipos de cada zona, al momento de la suspensión.

¿Qué pasará con el Torneo Regional Federal Amateur? Si bien no hay nada confirmado, todo indica que no se podría aplicar el mismo criterio que para las otras tres categorías. Y la razón es muy clara. Con más de 90 equipos en competencia, se torna imposible determinar los dos ascensos. Es por eso que, una fuente confiable del Consejo Federal de AFA le reveló a EL LIBERAL que, en caso de que la suspensión se prolongue, la alternativa más viable es decretar nula a esta temporada. Y arrancar la próxima de cero, tal vez con más ascensos para compensar los que se pierdan ahora. También se evalúa la oportunidad de otorgarles algún tipo de ventaja deportiva a los clubes que seguían en carrera. Cabe recordar que el Torneo Regional arrancó con cerca de 300 equipos y, luego del tamiz de la primera fase, continuaron 90 en carrera.

Entre los equipos que siguen en carrera en este certamen hay tres clubes de nuestra provincia: Unión Santiago, Vélez Sarsfield de San Ramón y Sportivo Fernández.

Testimonios

EL LIBERAL consultó a los presidentes de las tres instituciones santiagueñas, quienes brindaron sus testimonios acerca de esta incertidumbre que viven.

Carlos Paz, titular del “Fortín”, dijo: “No tengo ninguna versión oficial. Yo creo que seguramente, de acuerdo con el tiempo que dure esta pandemia, se irá viendo en el momento que corten la cuarentena. Si pasan dos o tres meses, calculo que se dejará sin efecto esta temporada. Nosotros, como club, acataremos la decisión que se tome. Estamos haciendo eso con todas las disposiciones que se están tomando a nivel nacional y primando la salud de las personas”.

Consultado sobre si le parecería injusto que todo lo jugado no tenga valor, respondió: “Eso queda al margen. Reanudar este torneo o empezar uno de cero, será una decisión del Consejo Federal. Hoy nosotros no estamos para decir si es injusto o no, sobre todo porque no hay una decisión tomada. Por ahora todo está en stand by y, a medida que pasen los días, se irá analizando”.

En tanto, Carlos Tragant, presidente del “Tricolor”, dio su parecer. “Hay que esperar porque me parece que, más allá de que quede desierta la temporada, se les va a respetar estas instancias a los equipos que llegamos hasta acá, o sea que algún tipo de ventaja se les podría otorgar. Ojalá no me equivoque aunque todo es muy incierto por ahora”, señaló. Y agregó: “Injusto sería porque jugamos, gastamos un montón de plata porque nuestro presupuesto no es bajo, y llegamos a esta instancia. Pero no debemos apresurarnos”.

Por último, Álvaro Uriarte, titular del “Albiceleste”, tiene otra opinión. “Todavía no hay nada oficial. Particularmente creo que no se va a anular la temporada porque son muchos los gastos que uno viene haciendo desde noviembre del año pasado. En la misma situación están varios clubes. No sé cuándo, pero creo que se reanudará y se verá la forma de jugar para poder terminar la temporada, no creo que quede nula”, dijo.

En lo que sí coincidieron los tres presidentes es en la difícil situación económica que afrontan los clubes con este parate, pero enfatizaron que cumplirán el compromiso asumido con los jugadores y no les darán la espalda.

El mensaje para concientizar a la sociedad

Carlos Paz (Vélez): “Creo que la gente, de a poquito, va tomando esto con mayor seriedad. Se ve menos gente en la calle, la policía está trabajando bien, pidiendo la documentación de los vehículos y a los que no sepan justificar que están haciendo, se los detiene. Nosotros debemos transmitirle fe a la gente y no pánico. Y tomarlo con seriedad a esto que afecta no solamente a la Argentina si no a todo el mundo. Confiar en Dios que nos puede ayudar a sobrellevar esto. Estamos rogando que esto pase y se termine”.

Carlos Tragant (Unión Santiago): “No estamos en vacaciones, por más que algunos se lo tomaron de esa manera. Esto viene jodido, es una cosa seria y el Gobierno está haciendo todo lo posible para que se cumpla la cuarentena. Lo aplaudo al gobernador por lo que está haciendo. Yo también estoy podrido de estar en mi casa pero hay que hacerlo, por uno mismo, por la familia y por toda la gente. Tienen que quedarse en la casa y cumplir porque lo que pide el gobierno es para el bien de la gente. Tenemos que cuidarnos”.

Álvaro Uriarte (Sportivo Fernández): “Esto es una prevención. El Gobierno nacional y provincial ha tomado el toro por las astas, estamos a tiempo de evitar una situación como la de China, España o Italia, entonces que la gente se concientice de lo que estamos viviendo, esto no es vacaciones ni fin de semana largo. Que tomen en serio las cosas porque después se puede venir una catástrofe como nunca antes vivimos. Que se queden en sus casas. Si todos juntos colaboramos, vamos a salir adelante”. l