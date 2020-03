José Montero: “Uh, qué lejos he llegado”

24/03/2020 - 01:58 Deportivo

José Montero transitaba su primera temporada como ficha mayor en la máxima categoría de la Liga Nacional, en el plantel de Obras Basket, cuando la amenaza del coronavirus obligó a la suspensión de la competencia.

El escolta santiagueño volvió al pago y está realizando la cuarentana en su domicilio del barrio Centro, según lo confirmó en la entrevista que le concedió a EL LIBERAL.

“El club nos ha dado una rutina para cinco días de la semana, pero yo estoy casi todos los días, no descanso. La hago con las cosas de la casa: las sillas, por ejemplo. Atrás tengo pesas, mancuerna, barras y con eso estoy entrenando en el patio de mi casa. También tengo una pelota, que por ahí me pongo a picar, pero sin aro. Nunca me han dejado tener aro, por algo debe ser”, comentó el tirador, que es hijo del Prof. José Carlos Montero.

Antes de la suspensión, José sufrió un desgarro en la pierna derecha en el partido ante Instituto y se perdió el juego frente a Argentino de Junín, que fue el último que disputó su equipo.

“Esta es la tercer semana del desgarro en el aductor, ya me estoy recuperando. Los kinesiólogos me han pasado una rutina aparte, que tengo que hacer para ir recuperando el músculo. Hago combinado entre lo de los kinesiólogos y lo que me dio el preparador físico”, comentó el ex Quimsa.

Campaña

Al ser consultado por la campaña “#YoMeQuedoEnCasa”, opinó: “Creo que tenemos que concientizarnos y ser responsables de lo que estamos viviendo. No es una joda. No es algo que debamos minimizar ni subestimar. Nosotros, por ese lado, podemos ayudar con los videos, tratando de concientizar a la gente de que se quede en la casa, que es lo mejor para el país y para toda su gente”.

A modo de balance, José explicó que la temporada era muy positiva en el plano individual. “Esta temporada he podido dar el salto a la Liga Nacional, que es lo que quería y tener participación. Se está viendo con los minutos que estoy teniendo, más allá de que uno trata de ser regular. Creo que por ser el primer año, es muy positivo. Estoy jugando mucho, me están dando confianza mis compañeros y el cuerpo técnico y estoy jugando libre”, opinó reconfortado.

“Y en lo grupal no estamos en una buena situación, estamos de mitad de tabla para abajo. Creo que son momentos. Hemos tenido momentos muy positivos, de ganarle a equipos buenos de visitante, como a Comunicaciones, y tener partidos malos también. Eso es lo que no nos ha permitido estar más arriba”, agregó.

José Montero integra una lista reducida de santiagueños en Liga Nacional junto con Nicolás Aguirre, Guillermo Aliende, Sebastián Acevedo y Phillip Lockett (nació en Israel, pero se crió en nuestra ciudad).

“Uno lo piensa y dice: ‘Uh, qué lejos he llegado o estoy donde quería”. Yo quería jugar en la liga y se me ha dado la oportunidad este año por suerte, dejando de ser Sub23. Para mí es algo espectacular. Me siento muy contento de estar en la liga. No pensé que era de los pocos santiagueños que estamos jugando, pero siempre tratando de ir por más, seguir creciendo y aprendiendo cada día más”, señaló.

Por último, opinó acerca del futuro de la competencia. “Los dirigentes están trabajando para eso. Lo que pienso es que la liga ahora no va a arrancar y se va a terminar jugando más adelante. La idea, por lo que dijo Gerardo Montenegro, es seguir compitiendo y que se termine. Y para nosotros, los jugadores, creo que va a ser lo mismo. Se juegue ahora o más adelante, si tenemos que terminar el torneo, se va a juntar con la otra temporada. Ahora, hay que pensar en la gente y no en el deporte. Estamos todos a la expectativa de lo que pase”, concluyó.l