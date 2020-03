Desmienten la muerte del ex boxeador Carlos Baldomir

24/03/2020 - 15:05 Deportivo

El ex campeón mundial welter, Carlos Baldomir sobrevivió al motín que se produjo en la cárcel de Coronda, Santa Fe, según lo manifestado por su abogado. El ex boxeador estaba en la alcaldía del penal Las Flores, no en el área donde hubo disturbios.

El Tata, de 48 años, cumple condena (sentenciado a 18 años de prisión efectiva) por haber abusado sexualmente de su hija, desde que era menor de edad. Está detenido desde fines de 2016 y fue sentenciado en julio de 2019.

Ambos motines finalizaron con un saldo de cinco muertos, según informó Walter Gálvez, el secretario de Asuntos Penales de Santa Fe. “En Coronda hubo unos 300 amotinados y se pudo regularizar rápidamente. Lo que lamentamos enormemente es que se destruyeron los talleres de sastrería donde se estaban fabricaban los barbijos, las cofias y todo lo necesario para esta emergencia", detalló.

El ex boxeador se coronó campeón mundial de la categoría Welter el 7 de enero de 2006 al ganarle por puntos, en un fallo unánime, a Zab Judah, en un combate que tuvo como escenario el Madison Square Garden de Nueva York. Luego realizó una defensa victoriosa de la corona, que finalmente perdió contra Floyd Maywheather.