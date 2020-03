Garnica se conecta de manera online con su público en tiempos de cuarentena

24/03/2020 - 20:54 Pura Vida

Néstor Garnica está acostumbrado a pasar un mes “aislado” del mundo cada vez que se interna en su casa o en el estudio de música para componer. “Pero esto es distinto, es terrible”, le dijo a EL LIBERAL a través de un mensaje de whatsapp en el que también confirmó que habrá más encuentros en vivo con el público desde su cuenta de Facebook, como lo hizo ayer, para brindar acompañamiento en esta cuarentena obligatoria que está viviendo toda la Argentina y con la que se pretende frenar la propagación del coronavirus.

Mientras tanto, aprovecha el tiempo para crear y finalizar proyectos que quedaron a mitad de camino. “Me ocupo de grabar y producir, refrescar cosas que estaban inconclusas, pasándola, como una manera de no estar al divino botón en la casa”, señaló el “Violinero”.

Ayer, entre las 11 y las 12 de la mañana estuvo haciendo sonar su violín y regalándole a sus cientos de seguidores las canciones que le pedían mediante el chat. Así como el Covid-19 no conoce de fronteras, Garnica tampoco. El encuentro en vivo que protagonizó de su cuenta personal en las redes sociales lo conectó con gente de diferentes puntos cardinales, no solo de la Argentina sino de fuera de ella.

Néstor no tiene memoria de haber vivido algo así. Vagamente tiene el recuerdo de los insistentes cuidados que se difundían por la Gripe A y los días de inactividad a raíz de esa enfermedad, sin embargo, nada comparado con esto. “A veces, no tengo registro de lo que sucede porque me interno a grabar. En esa época de la gripe A, de la que me hacía acordar la mamá de mis hijos, yo estaba trabajando en mi disco, ocupado en eso, por eso tal vez no tengo registro”, contó el folclorista.

Néstor Garnica ofrecerá en los próximos días un nuevo recital online, de estilo informal, con charla de por medio con sus seguidores.

Más ciclos virtuales

Muchos artistas están haciendo su aporte para ayudar a la gente a permanecer en el aislamiento llevando a la intimidad de sus casas sus shows. Así, hoy a las 15, Miguel Martín con su personaje “El oficial Gordillo” brindará una performance gratuita través de su canal de Youtube de Chistes y Anécdotas. Para esta ocasión el humorista tucumano preparó “Gordillo en tu casa”, y pretende hacer reír a todos sus seguidores. Por otra parte, Pedro Aznar ofrecerá hoy un concierto a las 22, mientras que Fabi Cantilo lo hará el sábado 28, a las 17.30.

“¿Cómo están? Este miércoles, a las 22, los espero en el living de mi casa, que les quiero regalar un concierto íntimo, entre amigos”, invitó el multinstrumentista y compositor en un video publicado en páginas oficiales.

Por su parte, Cantilo tituló a su presentación como “Casapalooza”, debido a que su concierto tendrá lugar el día y hora en que debía actuar en el suspendido festival Lollapalooza.

Aznárez remarcó además en su posteo: “Quedarnos en nuestras casa es la manera que tenemos de cuidarnos entre todos, pero eso no significa que tengamos que estar desconectados. Los extraño y tengo ganas de que nos conectemos, así que los espero a todos. No se olviden”.