Fantino advirtió que Moria volverá a ocupar su lugar cuando lo deseé

La pandemia del coronavirus obligó a Moria Casán a tomar la decisión de sacar del aire su programa “Incorrectas” de la grilla de América, ya que por su edad pertenece al grupo de alto riesgo de contagio y no puede trasladarse al canal para cumplir con la conducción.

Para hacerse cargo de su horario llegó Alejandro Fantino, con “Fantino a la tarde”, aunque aclaró que no sabe si se quedará por “dos meses, tres meses, seis meses o un año, si éste es mi nuevo horario, si volveré a la noche, o si iré a la mañana”, según lo explicó en su debut.

Como se recordará Fantino no renovó su papel de conductor de Animales Sueltos, adonde será reemplazado por Luis Novaresio.

Y sobre Moria Casán, el conductor aclaró: “Moria volverá cuando ella así lo deseé”. Y la diva que estaba mirando el programa desde su casa comentó por Twitter: “Juntos venceremos y no nombro, cancelo!!! Un placer ceder mi horario a un conductor como @fantinofantino, thanks ALE por tu llamada. Thanks a @JotaxTV @AmericaTV y su cúpula por entender mi posición en estos momentos”.