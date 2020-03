Leopoldo Jacinto Luque: “Hay que hacer caso y quedarse en casa”

24/03/2020 - 23:24 Deportivo

La situación con el coronavirus en la Argentina se está poniendo cada vez más difícil y muchas son las recomendaciones a tener en cuenta para evitar una mayor propagación. Y uno de los que habló sobre el tema fue el ex campeón del mundo de la selección argentina en 1978, el delantero Leopoldo Jacinto Luque.

“Nunca la había pasado con esto de la cuarentena. Hay que hacer caso y quedarse adentro de su casa. No hay que salir ni tampoco recibir visitas. Parece que el virus es bastante agresivo y se multiplica. Para no tener problemas, no hay mejor cosa que hacerle caso a los profesionales que tienen cierta experiencia para manejar este tema”, expresó Luque cuando se refirió puntualmente a esta enfermedad que hoy tiene en vilo a todo el mundo.

Luque recordó que cuando jugó el Campeonato Mundial de 1978 que se hizo en nuestro país, ya vivió una situación similar.

“Cuando estaban los militares, también había toque de queda. A las 10 de la noche ya no se podía andar por la calle. Sucedían demasiadas cosas. Se iban como locos a sus casas porque andaban dando vuelta los militares y por ahí había choques”, comentó el otrota ex goleador de River Plate y de la selección argentina que era dirigida por el entrenador César Luis Menotti.

Cabe recordar que la “Albiceleste” se consagró por primera vez en la historia campeona del mundo al vencer a Holanda por 3 a 1 en el estadio Monumental de River Plate.

Luque recordó que después de esa conquista, la situación con los militares un poco cambió porque la gente comenzó a salir a la calle y todo era una locura.

“Los que jugábamos o los que por ahí hacíamos algunos goles, salíamos a la calle y nos rodeaba la gente en la parada de un semáforo por ejemplo. Todos te querían saludar, mirar o querían un autógrafo o sacarse fotos. A mí no me molestaba todo eso. Al contrario. Era un poco la alegría que uno por ahí le dio a la gente, en comparación a lo que algunos la estaban pasando, aunque nosotros no sabíamos nada de lo que estaba ocurriendo. Los militares manejaban hasta las noticias”, añadió.