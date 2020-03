Jonathan Bay: “La salud está primero, después el fútbol”

25/03/2020 - 00:50 Deportivo

La pandemia del coronavirus nos afecta a todos por igual. La salud siempre fue prioritaria para la humanidad, pero hoy lo es más que nunca. Por eso Jonathan Bay, defensor de Central Córdoba, dejó en claro que el fútbol por ahora puede esperar.

“Hoy en día está primero la salud y después el fútbol. Todos tenemos familiares muy cercanos a los que le puede llegar y eso es muy preocupante. Yo tengo en la cabeza que primero se solucione el tema de esta enfermedad, que todavía no le pueden encontrar la vuelta. El fútbol ya queda en segundo plano”, dijo en diálogo con EL LIBERAL desde la comuna de San Roque, provincia de Córdoba, donde realiza la cuarentena con su novia.

“Acá lo importante es que salgamos todos juntos de esta malaria. Todavía no llegó lo más fuerte y tenemos que ser precavidos, quedarnos en la casa. Tenemos que ser conscientes que hay médicos, policías, los que trabajan en el supermercado, que también tienen familia. Nosotros tenemos que hacer la cuarentena como debe ser porque ellos tienen familia y también les gustaría estar con sus seres queridos”, agregó dejando un mensaje de concientización para la sociedad.

El futbolista oriundo de Villa Ángela, Chaco, reveló el duro momento que atraviesa un familiar suyo. “Tengo una tía que es enfermera, se llama Andrea y estuve hablando con ella. Está mal. Llora todos los días porque ella tiene un bebé de un año y un nene también de ocho. Es de Villa Ángela y trabaja en el hospital de ahí, Chaco es la provincia donde más casos hay, ya tenemos dos muertos”, manifestó.

Y agregó: “Ella sabe que cada caso que haya va a caer al hospital y ella puede llevar esa enfermedad a su casa, por eso tiene mucho miedo. Además tiene a mi abuelo y mi abuela que son grandes. Por eso tenemos que hacer las cosas que nos piden, que realmente el otro, el enfermero, el doctor, el policía, el que trabaja en el supermercado, también tiene familia y hoy no puede estar con sus familias por estar con la gente que más lo necesita ahora”.

Jonatan decidió irse a Córdoba, donde reside la familia de su novia, antes de que se decrete la cuarentena total. Y considera que tomó la mejor decisión y en el momento justo.

“Para la gente grande es muy peligroso y nosotros estamos tomando conciencia ahora porque tenemos abuelos, tíos que pueden ser los más afectados. Tomamos la decisión con mi novia de venirnos a Córdoba porque estar encerrados en un departamento no era lo mejor. Creo que en el edificio en el que estaba había gente que había viajado a Italia o España y eso hizo que tomáramos la decisión de venirnos a la comuna San Roque”, contó.

“Creo que vinimos en el momento justo, acá no tenemos contacto con gente, las casas están muy separadas y no cruza un auto. Está todo parado esto y está bien, porque es para el bien del pueblo argentino”, agregó.

En un ambiente casi ideal, el lateral izquierdo ferroviario lleva adelante la rutina de entrenamiento que le dieron en el club. “El profe Gabriel quedó a cargo de los entrenamientos, nos manda un plan y también a cada uno nos dio algunos materiales para poder trabajar. Los repartió justo antes de la cuarentena. Con eso, más algunas cosas que yo había comprado y tenía en el departamento y llevaba a todos lados, me estoy moviendo acá en el lugar donde estoy y eso me hace mantener bien. Estoy trabajando bien, tengo bastante espacio para poder entrenar. En el departamento en Santiago tampoco hubiera tenido espacio para hacerlo”, dijo.

“Entreno por la tarde, mi novia se suma y me da ese empujoncito porque la verdad que hacerlo solo es feo. No me gusta entrenar solo, me gusta estar a la par de un compañero y exigirnos mutuamente. También se suma mi suegro y lo hacemos más llevadero. Estamos haciendo un poco de coordinación, trabajos intermitentes, son los que manda el profe y la estamos llevando bastante bien”, concluyó el lateral izquierdo de Central Córdoba.

Su agradecimiento eterno a Coleoni

Jonatan Bay también se refirió a la salida del entrenador Gustavo Coleoni. “Me sorprendió. Está visto que ha hecho las cosas muy bien en Central Córdoba, ha logrado una cosa muy importante para la historia del club. Por ahí, en los últimos cuatro partidos no se nos han dado los resultados, pero ha hecho las cosas muy bien. Pero el fútbol es de resultados y la dirigencia creo que tomó la decisión de que el técnico no siga más”, manifestó. El chaqueño llegó con el Ferro en la B Nacional. Y de la mano del “Sapo” debutó en Primera, con 27 años. “Con este cuerpo técnico hemos pasado un montón de cosas en la B Nacional. En las primeras seis fechas estuvimos últimos y le pudimos dar algo muy importante a la gente de Central. También es importante para mí él porque me ha dado la confianza que el jugador necesita y eso me llega un poco más, me dio la confianza de poder jugar en primera división y eso lo valoro mucho”, dijo.

“Estoy eternamente agradecido a él. Cuando estuve en Godoy Cruz, con 18 años, estuve a punto de debutar en Primera, pero la fecha se suspendió porque murió Grondona. Tuve un bajón y desde ahí no tuve la chance de jugar en Primera División hasta ahora”, comentó.