Alertan por una inminente ruptura en la cadena de pagos de las pymes

25/03/2020 - 02:00 Economía

El freno casi total de la actividad económica en el país y en la provincia impuesto por la cuarentena para morigerar el efecto de contagio del coronavirus, hace prever un fin de mes complicado para distintas empresas del sector privado a la par que consultoras económicas anticipan un inminente quiebre de la cadena de pagos, de no mediar ayudas oficiales.

El anticipo de este panorama lo hizo la consultora Elypsis, que valoró el ingreso familiar de emergencia, pero indicó que el Gobierno debe también otorgar paliativos para pequeñas y medianas empresas que no pueden afrontar el pago de salarios.

A su vez, desde la Cámara de Expendedores local (Cepase), alertaron que ‘la caída de nuestra actividad es muy fuerte, de un 90%, es muy duro lo que está sucediendo, no sé cómo haremos para cubrir los pagos que tenemos a fin de mes de no mediar una ayuda del Gobierno y las petroleras’.

Por otra parte desde la Cámara Argentina de Empresas de Salud (Caes) y la Asociación de Clínicas (Aclise) anticiparon que ‘más allá de la situación epidemiológica prevemos una situación de colapso total del sector salud’.

El diagnóstico realizado por la consultora Elypsis, apunta que el shock que sufre la actividad económica en la Argentina debido al coronavirus generaría una recesión de 4,5% este año, a la par que calcula que 2,6 puntos porcentuales de la contracción serán explicados por la pandemia. Por eso, la consultora recomendó que el Gobierno focalice sus esfuerzos en el segmento pyme, al pronosticar que en los próximos días se quebrará la cadena de pagos.

El informe marca que Argentina vive tres crisis simultáneas: sanitaria, financiera y económica, con fuerte caída en la producción, impactos sociales que deberán atenderse en tiempo real y un profundizado desequilibrio fiscal, que marcarán el pulso tras el shock del coronavirus.

‘La emergencia sanitaria encuentra a la Argentina en plena crisis financiera y económica, sin recursos para afrontarla. Por eso cuantificar el impacto es prematuro, pero según nuestras proyecciones el PBI se estará retrayendo 4,5% este año y 2,6 puntos de esa caída es consecuencia del coronavirus’, puntualizó el estudio.

En ese sentido, Elypsis valoró el otorgamiento extraordinario de $ 10.000 para asalariados informales, cuentapropistas informales, trabajadoras de casas particulares en negro y monotributistas que facturen menos de $26.100 por mes promedio, lo que totaliza un universo de 3,6 millones de familias y por el que el Estado deberá erogar $36.747 millones.

‘Es difícil en este contexto tomar medidas que no dejen afuera a sectores con necesidades o que estén incluyendo a quienes no son afectados por la crisis. Se vislumbra en esta medida puntual tres criterios: atender un segmento donde se estima que la pobreza supera al 65%, donde se encuentran las tasas de tenencia patrimoniales más bajas y que no tienen recursos o posibilidad para implementar otras modalidades de trabajo’, destacó Elypsis.

No obstante, el informe resalta que la cadena de pagos de las pymes ‘se encuentran resentidas’ y que ‘se quebrarán en los próximos días’, por lo que sugiere que los siguientes paliativos se focalicen en este sector. ‘Pero quedan muchos sectores muy resentidos sin atender. Habrá que decidir con estrategia hasta dónde se ayudará, teniendo en cuenta las restricciones fiscales presentes y futuras’, concluyó.

“Muchas fábricas no saben cómo pagar”

El presidente de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima), José Luis Ammaturo, pidió buscar “una solución conjunta entre el Estado y las empresas’ para encontrar mecanismos que permitan cumplir los compromisos y evitar el corte de la cadena de pagos.

‘Entendemos y compartimos la decisión de definir un aislamiento social preventivo y obligatorio, pero se deben ir buscando mecanismos para que las empresas puedan abonar los salarios y no sean cortadas abruptamente las cadenas de pagos”, explicó.

En este sentido, el titular de Camima señaló que “resulta necesario establecer la suspensión de pago de las cargas e impuestos nacionales, provinciales y municipales, porque hay muchas pymes metalúrgicas que no saben cómo van a enfrentar el pago de salarios a partir del 1 de abril”. Explicó que la situación de las pymes industriales ‘ya venía complicada en estos últimos tiempos y la agrava aún más todo lo que está sucediendo para evitar la propagación del Covid-19’.