Pedro Llorvandi: “No sé cómo vamos a hacer para abonar los vencimientos a fin de mes”

25/03/2020 - 02:02 Economía

El presidente de la Cámara de Expendedores local (Cepase) Pedro Llorvandi, se refirió al impacto en el sector de la cuarentena impuesta a nivel nacional a raíz de la pandemia de coronavirus e indicó que ‘la caída de actividad que tenemos desde el viernes pasado es de un 90%’.

El dirigente sostuvo que ‘se está trabajando al 10% de lo que se venía operando otros días, a eso hay que agregarle que hay localidades en las que por disposición municipal se han cerrado bares y restaurantes de las estaciones’.

Agregó que hay guardias mínimas porque realmente no hay movimiento. Hemos hecho un chequeo en toda la provincia y están paradas en un 90% las ventas’. ‘Esto que está sucediendo es muy grave, muy fuerte y muy duro tanto en lo personal como en la faz económica, porque no sé cómo vamos a hacer para solventar todo esto si el gobierno y las petroleras, no nos dan una mano’, señaló.

En YPF cayó un 85% la venta de combustible

Desde la principal petrolera del país, YPF, indicaron que el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional desde el viernes tuvo un efecto inmediato en la demanda de combustibles, y registraron una caída de ventas de hasta el 85% en todo el país. El CEO de YPF, Daniel González, realizó la primera estimación de los efectos que el necesario aislamiento para evitar la propagación del virus está teniendo sobre el sector petrolero, mediante un video que dirigió a los empleados de YPF pero que se viralizó en las redes sociales.