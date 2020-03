Disponen aislamiento sanitario para una viajera en Loreto

25/03/2020 - 13:11 Interior

Una mujer que arribó a la Capital del Rosquete, desde la provincia de Buenos Aires fue puesta en aislamiento sanitario en el domicilio que visita ubicado en el barrio Centenario de esa ciudad. La misma presentaba dolores lumbares junto a otros y por precaución las autoridades sanitarias decidieron elevar las precauciones y realizar un monitoreo permanente de su estado de salud.

“Es una paciente que no cuenta con toda la sintomatología de un proceso viral (o infección viral) no tiene fiebre, por ejemplo, pero tenemos que tomar todas las precauciones debido que es una viajera que ingreso a nuestra ciudad hace cinco días, ella está en el domicilio que visita, a donde fuimos y asesoramos a toda la familia sobre los cuidados que deben tener y personalmente me encargo del monitoreo del caso” indico a EL LIBERAL el doctor Ramón Lorenzo Cabrera.