Alberto Fernández: “Si es necesario prolongar la cuarentena, lo haré”

En una entrevista brindada al programa "Cortá por Lozano", el presidente Alberto Fernández defendió nuevamente las diversas medidas adoptadas, entre las que se destaca la cuarentena obligatoria para todo el país. Además, reiteró el pedido para que los argentinos tomen conciencia de la importancia de este situación y que se queden en sus casas respetando el aislamiento, buscando combatir de manera más eficaz el avance del coronavirus.

"El mundo nos pone de modelo porque tomamos las precauciones de cuarentena antes que nadie”, expresó el Presidente. Seguidamente, dijo que desde el Gobierno hicieron “todo lo posible para que el contagio sea paulatino”, pero que para que eso se cumpla, “hay que respetar la cuarentena”.

Durante sus declaraciones, Fernández tomó a España e Italia como ejemplos de lo mal que se puede llegar a estar. En estos dos países, el coronavirus avanza vertiginosamente. “Miren la tasa de mortalidad en España e Italia. Miren a que riesgo se exponen”, remarcó, buscando generar conciencia y cumplimiento de la cuarentena.

Además, dejó en claro que el número de contagiados aumentará en los próximos días, pero que esas personas pertenece al grupo que se contagió antes de que comience el aislamiento obligatorio. “El contagio va a existir. No hay que intranquilizarse porque los números de contagiados suban. Eso va a pasar”, indicó.

Como lo viene haciendo cada vez que le toca presentarse ante el público desde que adoptó la medida del aislamiento, el mandatario reitera el pedido para que los argentinos se queden en sus casas. “Les estoy pidiendo que se queden en sus casas unos días. No son días de paseo, no son vacaciones. Es la forma de contribuir para disminuir el riesgo”, afirmó.

Con respecto a la posibilidad de la extensión de la cuarentena y frente a los posibles escenarios con respecto al avance de los contagios. “Por mucho que nosotros podamos estimar escenarios, todo escenario se vuelve incierto si la gente no toma su parte”, aseguró, y luego afirmó: “Por lo pronto el martes que viene termina la cuarentena, vamos a ver ahí en qué punto estamos. Si es necesario, la voy a prolongar, porque entre la economía y la salud, elijo la salud".

Trazando un paralelismo con la situación que atraviesa el país, Fernández dijo: “La situación es algo parecido a escribir la obra mientras estamos en el escenario. Todo está en prueba, todo es experimento. Solo sabemos la velocidad de contagio. Hagamos todo lo necesario por no contagiarnos. Tenemos que encerrarnos en nuestras casas para eso. Sé que esto genera ansiedad, malestar, enojo. No tratemos de apurar una decisión que no puedo tomar hoy, no sé realmente cómo va a evolucionar esto”, concluyó.