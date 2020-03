El virus y las grietas que Eleonora Wexler vivió en “La Valla”

25/03/2020 - 20:54 Pura Vida

Los desafíos actorales de Eleonora Wexler son constantes. La actriz, quien pasa en su casa de Buenos Aires la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno argentino, disfruta con intensidad cada personaje que afronta en películas, televisión o en teatro. A lo largo de su carrera se puso en la piel de varios, rompiendo estereotipos cuando le tocó hacer de mala o de buena y que la encumbraron en su carrera.

Con un currículum que la avala, le da prestigio y la posiciona en los más altos niveles del mundo del espectáculo, Eleonora tuvo su primera experiencia internacional con “La Valla”, serie que grabó en España.

La historia transcurre en el año 2045. A España la divide una valla que separa a las clases privilegiadas de las postergadas. Se habla de escasez de recursos naturales y de un grave conflicto. Un régimen dictatorial asume el poder en gran parte de las democracias occidentales, incluida España.

La capital está dividida en dos sectores por una valla, que separa al gobierno y las clases privilegiadas del resto de la población. Los protagonistas son los miembros de una familia que lucha por recuperar a su hija, que cayó en manos del gobierno.

Mientras la vida en las áreas rurales se hace cada vez más imposible, la capital quedó dividida en dos regiones férreamente cerradas: el Sector 1 (el del gobierno y los privilegiados) y el Sector 2 (el resto). La única forma de pasar de una zona a otra es cruzar la valla que las separa, para lo que será requisito imprescindible disponer del salvoconducto reglamentario. Este es el punto de partida de una historia que nos llevará a conocer a Julia, Hugo y Emilia, una familia que lucha por recuperar a la pequeña Marta, en manos del gobierno.

“Es un mundo que pasó por una Tercera Guerra Mundial y hay un virus muy importante que todavía no se lo puede erradicar y está matando gente y hay falta de agua. La Valla habla de muchas otras grietas. Hay una situación de emergencia y una especie de estado de sitio. En ese marco mi personaje es el de Alma, argentina, esposa de un ministro de Salud. Tiene un centro médico en el que lucha por encontrar una vacuna”, remarcó en entrevista con EL LIBERAL.

¿Qué coincidencias tiene la historia de “La Valla” con lo que hoy sucede en el mundo con el coronavirus?

Tiene muchas coincidencias. No hubo una Tercera Guerra Mundial, por supuesto, sí el tema del virus. Es una distopía. Tampoco hay una valla, sí un estado de sitio, sí la gente no puede salir de las casas, hay como dos mundos, hay diferencias, por supuesto. Hay como dos mundos muy marcados: el de los poderosos, gente que tiene que ver con cargos gubernamentales, y el pueblo que está totalmente desabastecido, pero no es una coincidencia, es algo completamente diferente a “La Valla”.

“Un gran aprendizaje. Allá, nadie me conocía”, resaltó Wexler, que comparte elenco con Ángela Molina y su hija, Olivia Molina, Unax Ugalde, Abel Folk, Daniel Ibañez, Manu Fullola e Iván Chavero

Si hay un virus, que se llama noravirus. Acá es el coronavirus y en “La Valla” es el noravirus. No es que muestra algo respiratorio en todo esto, pero sí un virus que también está matando gente. Lo del virus pareciera que es algo que está escrito de antes.

Las películas y obras de teatro que iba a protagonizar Wexler y que quedaron en espera a raíz de la epidemia de coronavirus

¿Qué proyectos tendrán que esperar a raíz de esta cuarentena?

Estaba filmando “Los hermanos Vega”, una producción de Canadá. Es una película interesante que ya la estábamos filmando y que se paró. Además, en julio iba a hacer, en el Teatro Nacional Cervantes, Teoría King Kong. Iba a durar un mes. Se iban a realizar tres o cuatro funciones. Son monólogos de Virginie Despentes. La adaptación la hacía Alejandro Macci. Me iba a dirigir Corina Fiorillo. Ahora, con la programación totalmente parada, no sé qué va a suceder. También tenía para hacer, en Mendoza, la película “Historias invisibles” y que íbamos a empezar en abril. Ahora, todo está en veremos. Y el estreno de “La Valla”, que será en abril. Habrá que esperar para ver como sigue todo. l